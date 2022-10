Giannis Antetokounmpo veut jouer en Grèce avec les Bucks

Les matchs de présaison des Bucks à Abu Dhabi ont donné des idées au clan Antetokounmpo. Pourquoi ne pas organiser un match NBA en Grèce ? Le pays n’a encore jamais accueilli de match NBA sur son sol, mais l’occasion semble plus que jamais réalisable aujourd’hui, avec l’appui d’un joueur comme Giannis Antetokounmpo.

A l’instar d’un Tony Parker, venu en France avec ses Spurs en 2003, le « Greek Freak » est aujourd’hui à son « prime » et il a ainsi réclamé à Adam Silver une faveur similaire.

« Je sais combien c’est important pour Giannis à titre personnel. En fait, j’ai vu sa mère également et c’est aussi important pour elle. Nous allons donc essayer de faire en sorte que ça se produise », a confirmé le patron de la NBA. « On sait que ce n’est pas facile de déplacer ces matchs de présaison à l’étranger mais on sait aussi à quel point c’est important non seulement pour Giannis mais aussi pour tous nos incroyables fans en Grèce. Donc nous continuons à y travailler ».

Match de présaison ou de saison régulière ?

La NBA étudierait donc l’idée et n’aurait pas encore tranché entre un match de saison régulière, comme l’ont fait les Bucks en jouant à Paris en janvier 2020, ou un match de présaison, avec plus de temps pour rester sur place et profiter du séjour. Quelle que soit l’option retenue, Giannis Antetokounmpo est évidemment conquis et il se projette déjà sur ce à quoi pourrait ressembler un match sur ses terres, à devoir s’occuper de tout pour sa famille et ses proches en marge du match.

« J’ai déjà joué en Grèce, mais pas avec une équipe NBA. Je pense que si ça arrivait, le match serait le dernier de mes soucis. La salle serait remplie de 20 000 fans grecs qui scanderaient mon nom, mais au lieu que ce soit une belle expérience pour moi, je serais en train de m’affairer à gauche et à droite pour faire plein de choses », a-t-il confié. « J’ai déjà vécu ce genre de choses et j’y ai pensé. Si nous avions la chance de jouer à Athènes, à Salonique, ou dans une autre ville, en Crète peut-être, ce serait une belle expérience ».

Pour Adam Silver comme pour Giannis Antetokounmpo, ces matchs à l’étranger sont essentiels pour aller à la rencontre d’un nouveau public et conquérir de nouveaux marchés. Même si la Grèce est déjà un grand pays de basket, l’image de la NBA n’en ressortirait que renforcée.

« Je n’ai jamais joué en Chine, à Shanghai ou à Pékin. Ce serait aussi une expérience plaisante », a ajouté Giannis Antetokounmpo. « Peut-être aussi en Inde. Plus vous développez le basket, plus vous le rendez global et vous allez dans des lieux pour la première fois. J’ai l’impression que beaucoup de gens dans le monde aiment le basket, et nous devons juste le faire découvrir. De cette façon, nous créerons encore davantage de fans ».