Fatigués et en manque de rythme, les Bucks ont assuré l’essentiel à Paris

Au-delà du show proposé et du côté historique de l’événement, le premier match de saison régulière NBA en France n’aura pas marqué les esprits par le jeu. Kyle Korver l’a parfaitement souligné dans les secondes qui ont suivi le buzzer final, en s’exprimant au micro de l’AccorHotel Arena. « Le match était un peu raté », a glissé le shooteur des Bucks.

Les organismes ont souffert du voyage et des sollicitations parisiennes. Et les Bucks n’ont pris les commandes qu’en deuxième partie de rencontre, après quantité de déchets techniques. « On a retrouvé notre identité offensive en troisième quart-temps », a noté Mike Budenholzer. « Durant la pause, on s’est dit qu’on n’était pas nous-mêmes dans ce match. »

Avec 15 ballons perdus et un faible 28 % de réussite à 3-pts, on a effectivement peiné à retrouver la machine qui marche sur la saison régulière depuis maintenant 16 mois. Ce passage en Europe aurait-il fait plus de mal que de bien, à l’image des longs déplacements en Chine durant la présaison ?

« Les coaches et les joueurs ont confiance envers la NBA et Adam Silver », poursuit le coach de Milwaukee. « On a essayé de gérer notre calendrier avant et après le match à cause du voyage ici. Les deux équipes ont eu les mêmes circonstances à affronter, on n’a pas manqué de temps pour s’adapter au décalage horaire. La ligue fait de son mieux pour les joueurs mais aussi pour les fans, afin que le spectacle soit bon pour le monde entier. »

Ce ne fut pas vraiment le cas, même si quelques belles actions sont venues pimenter cette partie. La question de la fatigue avait été abordée avant le match de vendredi soir. Les Bucks ont tous expliqué que le premier jour fut difficile, le sommeil compliqué à trouver.

« Je ne me suis entraîné qu’une fois avant le match, donc ce n’était pas facile de trouver du rythme », commente de son côté Giannis Antetokounmpo, meilleur joueur du match avec 30 points. « Au fil des minutes, c’est devenu plus facile. On n’a pas joué depuis quatre jours, mais ce n’est pas une excuse. On a mal commencé, en ne pratiquant pas notre basket habituel, le ballon ne circulait pas assez. Le banc a fait la différence en troisième quart-temps. »

Les joueurs un peu plus frais donc. Voilà pourquoi Malik Monk (31 points) et Marvin Williams (18 points) ont brillé avec les Hornets alors qu’un George Hill a lui aussi été précieux, s’offrant même un dunk. Fatigue mise à part, l’essentiel a été assuré.« Déjà gagner, car on était venu ici pour ça », a déclaré le MVP 2019 sur ses meilleurs souvenirs parisiens. C’est fait.

