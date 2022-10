La NBA a de plus en plus l’accent canadien

Cent-vingt joueurs internationaux, originaires de 40 pays différents. C’est le bilan du recensement de la NBA à quelques heures de l’ouverture de la saison 2022/23. Pour la NBA, Joel Embiid est toujours camerounais, et Kyrie Irving australien puisqu’il est né à Melbourne.

La France, même avec un contingent en baisse, maintient neuf joueurs dans le championnat nord-américain avec les petits nouveaux Ousmane Dieng et Moussa Diabaté qui rejoignent Evan Fournier, Nicolas Batum, Rudy Gobert, Killian Hayes, Frank Ntilikina, Olivier Sarr et Théo Maledon.

Depuis quelques années, le Canada est devenue le premier pays « exportateur » de talents, et cette saison, il y aura 22 Canadiens en NBA ! Des stars comme Andrew Wiggins, RJ Barrett, Shai Gilgeous-Alexander ou Jamal Murray ont été rejoints par Bennedict Mathurin et Shaedon Sharpe notamment.

Huit « étrangers » aux Raptors

Derrière le Canada, on trouve la France avec donc neuf représentants, à égalité avec l’Australie (en incluant Kyrie Irving donc). L’Allemagne arrive en 4e position avec six représentants. Dirk Nowitzki n’est plus là, mais le basket allemand se porte à merveille, comme on a pu le voir lors du dernier Eurobasket.

Dans le paysage de la NBA, on trouve un record de 38 joueurs passés par les camps Basketball Without Borders (BWB). Trente-huit, comme le nombre de joueurs africains.

Du côté des franchises, et ce n’est finalement pas une surprise, l’équipe la plus « internationale » est Toronto avec huit joueurs d’origine étrangère. Suivent les Mavericks, les Pacers et les Kings avec sept joueurs internationaux chacun. Le Thunder et le Jazz en ont six chacun.