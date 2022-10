Utah prolonge Justin Zanik, son GM

Si l’effectif du club a explosé cet été, avec notamment les départs de Rudy Gobert et Donovan Mitchell, Utah mise au contraire sur la stabilité dans ses bureaux. Le club vient ainsi d’annoncer la prolongation de son GM, Justin Zanik.

Comme souvent avec les dirigeants, on ignore toutefois les détails et la durée de ce nouveau contrat.

« Ma famille et moi sommes tombés amoureux de cette magnifique ville et de l’État de l’Utah, et je suis extrêmement reconnaissant par rapport à l’opportunité de poursuivre cette aventure avec le Utah Jazz », a-t-il expliqué. « J’ai une profonde reconnaissance pour ma collaboration avec Ryan (Smith, le propriétaire) et Danny (Ainge, le président des opérations basket) et je suis enthousiaste par rapport au chemin à parcourir avec Coach Hardy. Nous avons hâte de construire le chemin vers le titre que nos fans méritent. »

Patron sportif du club depuis quelques mois, Danny Ainge a également salué le travail de Justin Zanik, ancien agent de joueur de 2003 à 2013, avant de devenir assistant GM à Utah, de 2013 à 2016, avant de partir un an aux Bucks dans la même position, puis de revenir à Salt Lake City depuis 2017, toujours comme assistant GM.

Finalement, il avait été promu GM en 2019, alors que Dennis Lindsey passait vice-président de la franchise.

« La perspicacité de Justin en matière de basket, sa capacité à créer des relations précieuses à travers la ligue et la gestion de notre front office sont des atouts inestimables », a expliqué Danny Ainge dans le même communiqué. « Nous sommes ravis qu’il continue à diriger l’équipe ».