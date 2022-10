Les Spurs seront très patients avec Dominick Barlow et Jordan Hall

En plus de trois joueurs draftés au premier tour en juin (Jeremy Sochan, Malaki Branham et Blake Wesley), les Spurs ont enregistré les arrivées de deux autres très jeunes éléments dans leur effectif cette intersaison. Ce sont Dominick Barlow et Jordan Hall, qui ont signé des « two-way contract ».

Le premier n’a que 19 ans. Plus jeune joueur de la franchise texane cette année, sort du programme « Overtime Elite » et s’est montré en présaison avec 6 points de moyenne à 83% de réussite au shoot en 7 minutes par match.

« Il a l’air très bon, surtout vu son âge », raconte Jakob Poeltl. « Il a la tête froide, il fait son boulot quand il a des opportunités. J’aime son calme, je ne m’attendais pas à ça. Il a pris les shoots ouverts avec confiance. C’est impressionnant. Il est très talentueux, très athlétique. S’il se développe correctement, il peut devenir très bon. »

Malgré de telles prestations et bien que les Spurs soient en reconstruction avec un groupe très jeune, son avenir immédiat ne s’inscrit pas sur les parquets NBA, a confirmé Gregg Popovich.

« Il n’est qu’à ses débuts. Il va passer du temps en G-League et y jouer beaucoup de minutes », annonce le coach au San Antonio Express News. « S’il restait avec nous, il ne jouerait pas vraiment, ce qui n’aide pas pour se développer. On a eu des joueurs qui ont progressé en G-League au fil des années et ce sera sans doute le chemin qu’il va suivre. »

« On est dans tous dans le même bateau, on vit la même chose »

L’entraîneur quintuple champion pourrait tenir exactement le même discours pour le second, Jordan Hall (20 ans), qui a été en grande difficulté pendant la présaison avec seulement deux petits points inscrits au total, et aucun panier primé marqué malgré cinq tentatives.

Dominick Barlow et Jordan Hall ne sont pas encore prêts à se frotter totalement au monde professionnel. « Je suis impatient d’aller jouer avec Austin, de prendre la température, de jouer », déclare l’ailier. La saison passée, Joshua Primo, qui n’avait pas encore 19 ans en arrivant dans le Texas, avait lui aussi fait un passage en G-League, avec les Spurs d’Austin, en plus de ses 50 matches disputés en NBA.

Ils doivent accumuler les minutes dans l’antichambre de la ligue afin de prendre de l’expérience car ils n’auront guère de vétérans pour les aider au quotidien. Cette saison, à San Antonio, seuls quatre joueurs ont plus de cinq saisons dans les jambes et la majorité de l’effectif a moins de 25 ans. Une vraie classe biberon.

« C’est vraiment une situation unique », constate Dominick Barlow. « Beaucoup de rookies arrivent dans des équipes qui possèdent des anciens, qu’on peut écouter. Nous, on est tous très jeune. On est tous dans le même bateau, on vit la même chose. On n’est pas à des stades différents de nos carrières et de nos vies, mais dans les mêmes phases. »