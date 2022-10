Pacers – Rockets : la fusée Jalen Green est lancée

Les Rockets ont finalement terminé leur campagne de pré-saison par un troisième succès en quatre matchs. Vainqueurs à Indiana cette nuit, les Texans ont affiché sérieux et force collective (8 joueurs à 8 points et plus) afin de se faciliter la tâche, et avec Jalen Green comme maître à jouer (33 points, 3 passes décisives).

Lae backcourt Green-Porter Jr a d’abord commencé par mettre le feu dans la raquette des Pacers dans un premier acte qui a rapidement basculé en faveur de Houston. Jalen Green et Kevin Porter Jr ont ensuite été rejoints par le trio Gordon-Martin-Sengun qui a fait gonfler l’écart. A l’arrivée, Indiana a encaissé 39 puis 42 points sur les deux premiers quart-temps et s’est retrouvé relégué à 21 longueurs à la pause (60-81).

La réaction instiguée par Buddy Hield et Jalen Smith n’aura pas suffi à renverser les Rockets qui ont su conserver un avantage suffisant jusqu’à la fin pour s’imposer 122-114. Dominés au rebond (52 à 38), les Pacers ont également arrosé de loin avec un petit 12/41 derrière l’arc (29.3% d’adresse).