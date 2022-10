Bennedict Mathurin, le rookie pétaradant des Pacers

Dans un match mal engagé en première mi-temps face aux Knicks, Bennedict Mathurin n’avait aucune intention de s’incliner pour sa première sortie officielle à domicile. Le rookie des Pacers a pris les choses en main avec 27 points à 8/13 aux tirs, 4 rebonds, un énorme dunk en moulin à vent pour la note artistique et la victoire au bout (109-100).

Face à son compatriote canadien RJ Barrett, il a surtout impressionné par sa maturité physique et mentale. Sans paniquer, l’ancien d’Arizona a été chercher ses points sur la ligne de réparation, terminant le match avec un excellent 11/12 aux lancers.

« J’ai pu aller sur la ligne souvent, et c’est ça qui m’a lancé. C’est peut-être un truc que je dois faire à chaque match, provoquer les fautes pour aller aux lancers. »

Avec son premier pas explosif, Bennedict Mathurin a également pour lui de pouvoir résister aux contacts (nombreux) sur son chemin vers le cercle. Pas un rookie comme les autres, le natif de Montréal (comme Lu Dort) sait déjà se frayer un chemin parmi les monstres des raquettes de NBA.

« Pour un jeune joueur, il a vraiment le chic pour trouver les failles dans la défense et s’y engouffrer en évitant les passages en force, obtenir le contact, et dans beaucoup de cas, pour finir », apprécie Rick Carlisle sur le site des Pacers. « C’est tout un art. Que beaucoup de joueurs développent avec les années. »

« Il est plus athlétique que 90% des autres joueurs sur son poste »

En avance sur son temps dans l’art de la pénétration, Bennedict Mathurin enchaîne les bonnes prestations en présaison. Après un match à 15 points pour ses débuts face à Charlotte, il avait haussé le ton au Madison Square Garden avec 19 points et 5 rebonds.

Et hier soir, il a poursuivi sa montée en puissance, toujours au-dessus des 50% de réussite aux tirs en présaison. De très bon augure pour des Pacers en pleine reconstruction autour de Tyrese Haliburton… en attendant le transfert prochain de Buddy Hield et Myles Turner pour vraiment repartir sur de toutes nouvelles bases ?

« Il a énormément de potentiel. Il est super agressif dès son arrivée dans la Ligue », ajoute son coéquipier Goga Bitadze. « Il est déjà très costaud, très athlétique, donc ça rend les choses plus faciles pour lui. Je pense qu’il est plus athlétique que 90% des autres joueurs sur son poste. Et il adore bosser ! »

En tout cas, Bennedict Mathurin réussit pour le moment sa transition en NBA. Gros scoreur chez les Wildcats la saison passée, à 18 points de moyenne, et logiquement élu meilleur joueur de sa conférence, la Pac-12, il se plaît déjà dans l’état d’Indiana qui respire la balle orange.

« C’est génial ! J’adore. Indy est ma nouvelle ville, c’est mon nouveau pied à terre », a-t-il déclaré après le match. « Je suis vraiment content. Ma première sortie devant nos fans a été plutôt bonne. On a obtenu la victoire. J’ai hâte de revenir vendredi et d’aller chercher une autre victoire. »