Victorieux face à Atlanta la nuit dernière, les Cavs ne disposent pas encore de l’intégralité de leurs forces vives, avec un cinq majeur qui présentait Isaac Okoro et Lamar Stevens hier soir. Mais leur nouveau « Big Three » était lui bien présent, avec Darius Garland, Jarrett Allen, et le dernier arrivé, Donovan Mitchell.

All-Stars l’an passé, à domicile, Darius Garland et Jarrett Allen ont déjà développé une excellente relation de travail, avec le premier qui enchaîne les écrans pour le second qui en profite pour créer du jeu, pour lui ou pour ses coéquipiers (dont son pivot sur les lobs).

Mais, avec Donovan Mitchell, le pivot à l’afro peut désormais composer avec une nouvelle rampe de lancement.

« Ça prend la bonne direction, et ça devrait aller plus vite qu’avec Rudy [Gobert], parce que j’étais un rookie quand Rudy et moi avons commencé ensemble », signale l’ancien du Jazz sur Cleveland.com. « Mais on était premier ou deuxième de la Ligue parmi les meilleurs duos sur pick & roll. Six ans d’affilée ! Evidemment, JA et moi n’en sommes pas encore là mais je pense que ça va venir rapidement parce que je suis meilleur que quand j’ai commencé avec Rudy. Je ne suis plus un rookie, j’ai une meilleure compréhension du spacing. Et je sais mieux gérer les intérieurs qui posent l’écran. Ça va prendre un peu de temps mais JA est fantastique là-dessus. »

Rudy Gobert comme modèle

À 2m06 et 110 kg, Jarrett Allen est un format plus léger que Rudy Gobert, mais son envergure est tout aussi impressionnante, et sa qualité de jump est supérieure. Machine à écrans parmi les plus efficaces de NBA ces six dernières années, le Français est un modèle tout désigné pour Jarrett Allen cette année !

« Je ne vais pas dire qu’il en a déjà marre mais je le prends à part à chaque fois que je peux », poursuit Donovan Mitchell. « On doit continuer à répéter nos gammes et continuer à forcer le trait pour le moment parce que je viens d’arriver deux ou trois semaines avant le début du camp d’entraînement. Je n’ai pas pu me lancer. Maintenant, on arrive dans la saison et on doit accélérer le processus. Il voit des choses, moi aussi. Il a été réceptif, moi aussi. »

Sur le papier, cette association de malfaiteurs peut faire beaucoup de bien à l’attaque de Cleveland, au point mort l’an passé dès que Darius Garland s’absentait ou était dans un soir sans. Reste tout de même à voir si Donovan Mitchell fera davantage confiance aux mains de Jarrett Allen qu’à celles de Rudy Gobert…

« Quand il commence à prendre de la vitesse, il est presque impossible à arrêter », reprend toutefois le pivot de Cleveland. « Si on peut arriver à le faire attaquer à pleine vitesse, et si mes écrans peuvent l’y aider, alors c’est super. (…) On peut construire cette alchimie. C’est comme tout, si on s’entraîne suffisamment dessus, ça va marcher. Il faut le faire et le refaire à l’entraînement. Si on n’en parle pas entre coéquipiers, on ne peut pas établir ce niveau de confiance et de détail, et on n’atteindra jamais le niveau élite. »

L’action ultime du basket NBA

Auteur de sa meilleure saison en carrière l’année passée, à 16.1 points, 10.8 rebonds et 1.3 contre de moyenne, Jarrett Allen peut encore hausser sa production avec son duo d’arrières aptes à le mettre en orbite. Avec Darius Garland en tout cas, la connexion s’est faite naturellement.

« Je suis arrivé le premier jour et dès le premier match, sans même s’y être entraîné, il me cherchait déjà sur les lobs. Il trouvait déjà des layups faciles. C’était vraiment l’association parfaite. »

Privés de playoffs après leur élimination cruelle en « play-in », les Cavs comptent bien passer le cap cette saison avec leur troisième All-Star. Plus on a d’options sur le pick & roll, plus on a de chances d’aller loin en playoffs, non ?

« C’est un peu l’action ultime du basket NBA », conclut JB Bickerstaff. « C’est la couverture de sécurité, à la fois des coachs et des joueurs. C’est l’action sur laquelle les gars peuvent compter pour créer un avantage. Ça décide si certains joueurs peuvent performer en fin de saison. On l’a vu tellement souvent en playoffs, quand certains gars sont sortis de la rotation parce qu’ils ne peuvent pas défendre le pick & roll. Regardez combien d’équipes construisent leur effectif avec des joueurs couteaux suisse, longs et athlétiques, qui peuvent changer sur les écrans et aider à solutionner les problèmes causés par le pick & roll. C’est ça qui débloque la majorité des attaques. »