Penny Hardaway et son ancienne fac de Memphis, une collaboration bien partie pour durer.

ESPN rapporte en effet que le coach des Tigers, joueur dans les rangs du programme de 1989 à 1993, a prolongé son contrat pour 16.5 millions de dollars supplémentaires, hors bonus. Il sera donc en poste au moins jusqu’en 2028.

D’après les informations de nos confrères, le contrat était en fait dans les tuyaux depuis décembre 2020. Mais la fac’ a par la suite été ciblée par une enquête de la NCAA, sur fond de tricherie dans le recrutement de James Wiseman il y a quelques années, ce qui a logiquement retardé l’accord entre les deux camps. L’enquête désormais close et le verdict rendu après plusieurs mois d’attente (une amende de 5 000 dollars, l’obligation de retirer du bilan de l’équipe deux victoires obtenues avec James Wiseman, et trois années en probation), l’officialisation de la prolongation du contrat de l’ancien meneur iconique du Magic a alors pu se faire.

Nommé sur le banc de son alma mater en mars 2018, Penny Hardaway présente un bilan de 84 victoires et 43 défaites en quatre saisons dans le Tennessee, toutes conclues avec plus de 20 victoires. Il a également remporté le NIT avec ses Tigers au printemps 2021 (National Invitation Tournament, la « petite March Madness »), et a qualifié le programme pour la « March Madness » en mars dernier, après huit ans d’absence.