Brandon Roy, Tracy McGrady, Jason Kidd… Cade Cunningham pique des trucs aux plus grands

Après une saison rookie correcte, mais finalement frustrante, Cade Cunningham arrive plus déterminé encore pour sa seconde campagne. Troisième dans la course au trophée du meilleur rookie la saison passée, derrière Scottie Barnes et Evan Mobley, le nouveau patron des Pistons s’en sert comme regain de motivation.

« Je n’étais pas énervé, ce n’est pas vraiment le mot. Mais je l’ai clairement pris à coeur », explique-t-il dans le Lowe Post. « Il faut qu’il en soit ainsi. Je voulais vraiment cette récompense. C’était une pilule difficile à avaler mais ça m’a rendu humble. Je sais que je dois encore travailler et progresser. »

Grant « out », Bogdanovic « in »

Avec Detroit, Cade Cunningham part de loin. D’autant plus après la perte de plusieurs vétérans, dont Jerami Grant durant l’intersaison…

« Je n’en avais pas entendu parler en amont. Ce fait partie de ces choses de la NBA… On construit des relations avec ces gars. On est déçu et attristé qu’il soit parti et ne fasse plus partie de la franchise. J’ai joué beaucoup de minutes avec lui. Son départ laisse un vide mais on doit simplement s’adapter, voir qui va arriver et pourquoi, et continuer à avancer. Ça m’a aidé à comprendre l’aspect business de la NBA. »

Mais le projet mis en place depuis la Draft du meneur sorti d’Oklahoma State commence à prendre forme avec Isaiah Stewart et Saddiq Bey déjà en place, plus les rookies Jaden Ivey et Jalen Duren qui doivent aussi apporter leur pierre à l’édifice. Et Bojan Bogdanovic qui vient lui de débarquer pour le camp d’entraînement !

« Notre objectif est d’aller en playoffs. Et il va nous aider en ce sens. Ça ne fait qu’une semaine qu’on s’entraîne mais j’ai déjà l’impression qu’on joue ensemble depuis des années ! Il fait partie de ces gars qui peuvent arriver dans n’importe quelle équipe et trouver leur place sans problème. On est très content qu’il soit avec nous, il va être un énorme plus pour nous. Il va nous apporter beaucoup d’espace avec son QI et son professionnalisme dans le vestiaire. Autant de choses dont on a besoin. »

Un meneur cérébral à la Luka

Meneur plus cérébral qu’athlétique, Cade Cunningham accepte volontiers les comparaisons stylistiques avec Luka Doncic, comme lui un arrière plutôt costaud qui aime diriger le jeu tel un général des planchers.

« J’ai toujours voulu apprendre dans tous les aspects du jeu. Et j’apprends encore aujourd’hui. J’essaie encore d’apprendre comment maîtriser le poste de meneur en NBA. Mon objectif principal, c’est de rendre le jeu plus facile pour mes coéquipiers. Et ça ne passe pas forcément par une accélération pour déborder mon défenseur et créer du jeu. J’ai conscience de qui je suis, comment est mon corps et comment est mon équipe. »

Dans cette veine, il s’inscrit dans l’héritage d’autres arrières élégants, qui se distinguaient surtout par leur sens du jeu et leur fluidité naturelle. Fan de Dirk Nowitzki durant ses jeunes années passées dans la région de Dallas, Cade Cunningham s’inspire plus facilement d’autres légendes du jeu, plus proches de son morphotype.

« Je regarde beaucoup de Brandon Roy, Tracy McGrady, Jason Kidd. Des arrières de grande taille. J’essaye de prendre le meilleur aspect de leur jeu, comme Kidd, Nash et Paul sur le pick & roll. Ou le « snake dribble » de Chris Paul. Ou Roy sur son dribble main gauche ; il pouvait aller où il veut. Ce sont des choses qui me fascinent et que j’essaye d’intégrer à mon jeu. »

Le « pull-up 3 », clé de sa progression

Privé de playoffs pour sa première année, et très loin du compte avec des Pistons dans les tréfonds du classement, Cade Cunningham a pour le coup eu l’occasion de discuter avec son ancien coéquipier de Montverde, Moses Moody, qui a lui soulevé le titre dès sa première année dans la Ligue : « On rêvait ensemble de gagner un titre NBA quand on était dans les dortoirs [de Montverde]. Et il le mérite, c’est un énorme bosseur. Un rat de gymnase, qui est toujours à la salle pour s’améliorer. »

Tête de gondole d’un projet ambitieux à Detroit, Cade Cunningham sait qu’il doit encore hausser son niveau de jeu dans sa deuxième année. Pour ce faire, il a concentré son travail estival sur plusieurs axes, dont l’équilibre sur ses tirs, et le tir de loin, notamment en sortie de dribble.

Avec 30% de réussite à 3-points en sortie de dribble, le Piston sait qu’il doit passer la seconde, s’il veut bel et bien propulser son équipe vers les playoffs (ou le « play-in ») dès cette année.

« C’est super important pour moi. Car c’est l’un des tirs les plus difficiles à défendre. En tant qu’arrière de grande taille, je pense que je peux le déclencher quand je veux. Il ne s’agit plus que de faire les répétitions au quotidien, de le maîtriser du mieux possible et de le prendre avec confiance sur le terrain. »