Paolo Banchero monte en puissance

Avant d’entamer le troisième match de présaison avec le Magic, Paolo Banchero affichait encore de timides statistiques de 8.5 points et 3.5 rebonds de moyenne. Depuis deux rencontres, l’intérieur est clairement monté en puissance avec 18 points et 7 rebonds par match.

Sa dernière sortie dans la victoire du Magic contre les Grizzlies, avec 17 points à 6/9 au shoot et 9 rebonds, le prouve.

« On l’a dit dès le début : ces jeunes vont grandir et progresser », explique Jamahl Mosley à Rookie Wire. « Il s’améliore match après match et devient de plus en plus fort. Le jeu s’est ralenti pour lui. Il lit mieux les situations. »

L’ancien de Duke va dans le sens de son coach : il y a eu un déclic après le deuxième match.

« Je suis de plus en plus à l’aise », confirme-t-il. « Les deux premiers matches m’ont servi à observer, à comprendre comment ça jouait. Après le match contre San Antonio, je me suis dit que c’était bon, j’étais dedans. J’essaie de jouer avec liberté, de jouer mon jeu. »

Pour ne rien gâcher, le Magic réalise une bonne présaison avec trois victoires en quatre matches. De son côté, Paolo Banchero estime que c’est le travail qui paye actuellement.

« C’est ma première année dans la ligue, donc j’essaie d’apprendre le plus possible afin d’être prêt », déclare-t-il à The Athletic. « Surtout en présaison, pour être le mieux préparé pour les choses sérieuses dans quelques jours. Je bosse comme un fou, parfois trop, mais je suis fait comme ça. Je vais avoir énormément d’opportunités et je dois m’assurer que les défenses ne peuvent pas se reposer quand elles s’occupent de moi. C’est le plus important. »