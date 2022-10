Ja Morant et Desmond Bane n’ont pas suffi face aux jeunes du Magic

À une semaine de la reprise de la saison régulière, certaines formations ont décidé de jouer les dernières rencontres à fond, et c’était le cas cette nuit du Magic et des Grizzlies, deux formations en recherche d’automatismes. Devant son public, le Magic s’est ainsi offert une belle victoire (109-105) grâce aux performances de ses jeunes talents, Franz Wagner et Paolo Banchero. Un succès mérité puisque Orlando a mené de bout en bout !

Un alley-oop pour ouvrir les débats et débuter par un 6-0, puis un écart qui grimpe à 14 points, le Magic est déchaîné en début de match. En face Ja Morant et Desmond Bane prennent tous les tirs, ou presque, mais Orlando tient bon avec un écart qui ne bouge pas : 31-17 après douze minutes. Les remplaçants des Grizzlies, Ty Jones en tête, recollent au score, mais dès que Banchero revient sur le terrain, c’est tout le Magic qui tourne rond. A la pause, Orlando mène 54-47 malgré les 17 points de Bane. En face, Franz Wagner est partout : 8 points, 7 rebonds et 4 passes.

Au retour des vestiaires, le Magic reprend le large (70-59), et malgré ses quatre fautes, Banchero reste sur le terrain. Il reçoit le soutien de Caleb Houstan pour maintenir l’écart (77-65). En face, Santi Aldama confirme sa belle présaison, et il signe comme un grand un 6-0 pour diviser l’écart par deux (77-71). Le match est plus équilibré, et c’est Bol Bol qui maintient l’écart (83-75). Les remplaçants d’Orlando tiennent bon, et Bol, encore lui, pense avoir fait le plus dur avec son 3-points pour donner 11 points d’avance à six minutes de la fin.

Sauf qu’en face, on joue le coup à fond, avec Ja Morant et ses coéquipiers qui égalisent (95-95) ! Wendell Carter Jr. puis Terrence Ross redonnent un peu d’air au Magic (102-97), mais Morant va chercher le and-1 pour réduire l’écart à -2 (102-100). Il reste moins d’une minute à jouer, et c’est Franz Wagner qui va délivrer la salle. D’abord avec un 3-points en step back face au cercle, puis en volant un ballon à Morant. C’est Ross, aux lancers, qui valide cette belle victoire du Magic (109-105).