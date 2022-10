Steve Nash : « Ben Simmons ne sera pas à son meilleur niveau à court terme »

« Lorsqu’on le voit sur le terrain, maillot sur le dos, on se dit qu’il a l’air bien, qu’il est en pleine forme. Et il le sera par moments, mais à d’autres, il faut comprendre qu’il a traversé beaucoup de choses. » À écouter Steve Nash, difficile de savoir où placer le curseur après les deux premières sorties de Ben Simmons avec les Nets.

L’ancien Sixer, qui n’avait plus joué depuis les playoffs 2021, a cumulé 44 minutes de jeu, pour 10 points inscrits, 14 rebonds, 9 passes et 8 ballons perdus. Sans oublier toujours aucune intention de s’écarter du cercle.

« Il n’a pas joué depuis longtemps, il sort d’une opération du dos. Cela induit des périodes d’indécision (dans le jeu) qui vont se débloquer en jouant. C’est le cas pour chacun d’entre nous. On ne peut pas passer autant de temps loin du terrain, rejoindre un nouveau groupe et tout comprendre le premier jour, donc il a besoin de temps », soutient son coach, qui prône sans surprise la patience avec sa recrue.

« On sera patients avec Ben parce que c’est un joueur unique et incroyablement talentueux, mais il ne sera pas à son meilleur niveau à court terme. Il doit continuer à travailler dur pendant cette période de retour au jeu et retrouver sa confiance, son timing et son rythme », énumère le technicien.

Kevin Durant ne va pas « faire du babysitting »

Kevin Durant semble du même avis. Selon lui, il faut enchaîner les matchs, répéter les gammes pour « construire cette confiance ». « Il sait qu’on lui fait tous confiance, mais il faut qu’il ait plus d’occasions de jouer. Tu peux t’entraîner, jouer en « pick-up’ autant que tu veux, ça n’a rien à voir avec les matchs NBA », juge « KD ».

Mais cette confiance doit se traduire par ce qui a parfois fait défaut dans le jeu de l’Australien à Philadelphie : de l’agressivité. À ce sujet, Kevin Durant est clair : « Il faut lui passer la balle quand il est ouvert, lui dire d’être agressif. Je n’en fais pas trop. Je ne suis pas là pour faire du babysitting. Ben sait que s’il a un espace pour être agressif, il doit l’être. On s’en fout que ça rentre dedans ou non. On aime juste que tu sois agressif. »

Selon la superstar de l’équipe, cet enjeu de l’agressivité occupe beaucoup des conversations en interne, de Kyrie Irving à Cam Thomas. Il est ainsi persuadé que si Ben Simmons affiche le même état d’esprit que les scoreurs en place, ce sera positif pour les Nets. « Mais je n’ai pas à le lui dire tous les jours, il sait ce qu’il en est. »

« Il doit être agressif. La création du jeu démarre par là. Si tu n’es pas agressif, le jeu devient difficile, si tu essaies de mettre la pression sur le cercle, cela devient facile. Il faut donc qu’il retrouve son élan, ses qualités athlétiques, sa capacité à dominer physiquement les autres. C’est une composante essentielle de son jeu », poursuit Steve Nash, en réaffichant son envie de le soutenir, « d’être là pour lui. On pense tous qu’il aura un impact énorme, il faut juste lui donner du temps. On espère que cela viendra rapidement, mais si ce n’est pas le cas, on doit travailler, rester patients et lui donner confiance, car ce n’est pas simple. Je ne le répéterai jamais assez. »