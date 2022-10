Steve Kerr rend hommage à l’attitude de Jordan Poole et tend la main à Draymond Green

Avant la rencontre face aux Blazers, Steve Kerr avait promis de faire un point sur Draymond Green à l’issue du match, et il a tenu promesse. En conférence de presse, le coach des Warriors a expliqué que son intérieur avait écopé d’une amende mais qu’il n’était pas suspendu. Coupable d’avoir frappé Jordan Poole à l’entraînement, Green va retrouver le groupe jeudi, et il disputera le dernier match de présaison. Autre information : il sera en tenue pour le match d’ouverture face aux Lakers.

« La semaine passée, on a eu des discussions poussées avec des membres clés de la franchise, en impliquant Jordan et Draymond bien sûr. Je peux vous dire qu’il y a eu beaucoup de discussions, en face à face, ou entre joueurs uniquement. Toutes les combinaisons possibles, et c’est un processus exhaustif » a-t-il expliqué. « Ce n’est jamais facile, et peu importe la décision qu’on prend dans ce genre de situation. Ce ne sera pas parfait. C’est la plus grande crise que j’ai vécue depuis que j’entraîne ici. C’est un problème vraiment sérieux. Notre identité a été abimée par cet incident. On doit travailler dessus. »

« Il a rompu cette confiance avec cet incident, mais je lui accorde le bénéfice du doute car je pense qu’il l’a mérité »

Au final, Kerr a décidé de donner une chance à Green de se rattraper. Ce sera compliqué, mais il estime qu’il mérite une nouvelle chance.

« Draymond et moi sommes ensemble depuis huit ans. On s’est souvent rentré dedans, mais j’ai confiance en lui. Il a rompu cette confiance avec cet incident, mais je lui accorde le bénéfice du doute car je pense qu’il l’a mérité. Je pense que notre équipe ressent la même chose. »

Kerr a aussi évoqué la victime, Jordan Poole. On parle peu de lui et Kerr tient à souligner l’attitude et la réaction exemplaires de son jeune arrière.

« Jordan viendra s’exprimer bientôt, et ce que je peux dire, c’est que c’est un garçon vraiment unique. Juste après l’incident, il a continué l’entraînement, à prendre des tirs pendant une heure… Quelques soirs plus tard, il a inscrit 15 points de suite… C’est quelqu’un de cool et il n’y a pas grand chose qui le perturbe. C’est pour cette raison qu’on avance dans cette voie. C’est parce qu’il va bien. Nous savons qu’il est prêt à aller de l’avant. Il est prêt à retourner sur le terrain avec Draymond et à travailler. »