Royce O’Neale en passe d’être le dernier titulaire chez les Nets ?

En deux matchs de présaison avec les Nets, chacun a eu le droit à une titularisation. Royce O’Neale et Joe Harris se disputent actuellement la dernière place dans le cinq de départ. Nic Claxton devrait en effet hériter du poste de pivot principal aux côtés du « Big Three » local, Kevin Durant, Kyrie Irving et Ben Simmons. Et selon le New York Post, l’ancien joueur du Jazz semble être bien parti pour les rejoindre dans le cinq.

« Royce va être un bel ajout pour nous. Un QI incroyable, un sens du jeu, des deux côtés du terrain. Plus d’une fois, il va apporter de l’harmonie », a récemment déclaré son coach, Steve Nash.

Ce dernier a en tout cas un choix à faire. Le nouvel arrivant est un pur « 3&D » capable de défendre à plusieurs postes et de sanctionner derrière l’arc avec consistance (38% en carrière). Joe Harris, lui, est réputé un peu moins bon défenseur mais est un bien meilleur attaquant, et surtout meilleur shooteur (44% en carrière).

Mais celui-ci a un argument en sa défaveur : il se remet d’une double opération à la cheville à cause desquelles il n’avait disputé que 14 rencontres la saison passée. Avantage Royce O’Neale, donc ?

« Royce fait partie de ces joueurs qu’on veut dans votre équipe parce qu’il a beaucoup d’expérience. Il a connu de nombreuses batailles. Il comprend les nuances du jeu et ce qu’il faut pour gagner. Ils n’ont pas forcément franchi le cap à Utah, mais c’était l’une des équipes les plus efficaces de la ligue offensivement. Et puis défensivement, il fallait faire des efforts pour y faire face », juge Kyrie Irving, qui s’était d’ailleurs cassé les dents sur la défense mormone l’an passé (15 points à 6/20 aux tirs).

Le meneur de l’équipe estime que le joueur de 29 ans « apporte ses qualités intangibles à l’équipe. On peut l’utiliser sur cette aile comme stoppeur défensif – ce qu’on sait qu’il est – mais aussi ajouter une certaine dimension offensive en tant que shooteur. Il se déplace bien, joue bien, du fait d’avoir été dans ce système à Utah pendant une longue période. Faire circuler la balle est quelque chose d’ancré chez lui. Il s’adapte bien. »