Les Lakers prolongent leur patron sportif, Rob Pelinka

L’intersaison s’annonçait mouvementée du côté des Lakers après un exercice 2021/22 catastrophique. Pourtant, malgré une situation compliquée, Russell Westbrook est toujours là et LeBron James a même prolongé.

Darvin Ham a pris la succession de Frank Vogel et le « front office » a simplement procédé à quelques retouches, comme les arrivées de Dennis Schroder, Pat Beverley, Thomas Bryant ou encore Lonnie Walker IV. C’est maintenant à tout ce beau monde de redonner des couleurs aux « Purple & Gold ».

En attendant le verdict du terrain, les Lakers ont en tout cas trouvé un accord pour prolonger Rob Pelinka, figure emblématique de la Cité des Anges, d’abord en tant qu’agent de Kobe Bryant avant de passer GM en 2017 puis vice-président des opérations basket à Los Angeles en 2020.

Le dirigeant s’est engagé pour trois années supplémentaires, et son contrat court donc désormais jusqu’en 2026, soit la même durée que celui de Darvin Ham. Une sacrée marque de confiance de la part de Jeanie Buss, la propriétaire, alors que le bilan de Rob Pelinka à la tête du club reste finalement mitigé, malgré les arrivées clinquantes de LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, et le titre obtenu en 2020 dans la « bulle ».