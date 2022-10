Tyler Dorsey heureux d’avoir une nouvelle chance

« On ne m’a pas vu depuis trois ans, donc je ne sais pas à quel point on va me respecter », lâche Tyler Dorsey. Avant d’ajouter avec un sourire en coin : « Si on me laisse ouvert, je vais faire mon job. » Après deux saisons au Maccabi Tel Aviv, et une autre avec l’Olympiakos, l’arrière a effectué son retour en NBA la nuit dernière avec son premier match sous le maillot des Mavs.

Ces derniers lui ont proposé un « two-way contract » cet été alors qu’il était en pleine préparation avec la Grèce pour l’Euro de septembre. « C’était la seule chose qu’ils pouvaient me proposer. J’ai fait cet entraînement trois jours après un match en Grèce. Je veux prouver que je ma place est ici », expliquait-il il y a quelques jours, en précisant que c’est la première fois qu’il intègre une équipe de playoffs en NBA. Le 41e choix de la Draft 2017 avait démarré sa carrière chez les Hawks avant d’être envoyé chez des Grizzlies pas beaucoup plus compétitifs à l’époque.

Malgré ses 10 points de moyenne affiché à Memphis sur une vingtaine de matchs, il avait dû se résoudre à rejoindre l’Europe. Jusqu’à cette nouvelle chance. « C’est un privilège d’être ici. Après trois-quatre ans en Europe, cela a toujours été mon objectif de revenir en NBA. Je suis chanceux. C’est une grande organisation. L’année dernière, les Mavs sont allés en finale de conférence Ouest et chaque année, ils veulent s’améliorer. Je suis très heureux d’être dans une équipe de playoffs qui a appris à gagner », se réjouit aujourd’hui le joueur de 26 ans, à l’issue de sa première sortie avec Dallas.

C’était cette nuit face au Magic. En 15 minutes, il a pu inscrire 8 points et capté 5 rebonds mais il a manqué d’adresse (2/7 aux tirs). Le natif de Californie, qui a grandi en suivant les exploits de Shaq et Kobe, devrait avoir d’autres occasions de se montrer.

Il estime avoir connu un bel été avec la Grèce jusqu’à l’Euro, une « expérience folle » qui lui a permis d’arriver à Dallas en pleine forme physiquement après avoir goûté à l’intensité du jeu international. « Il y avait ce côté ‘March Madness’ avec les matches couperets. Et j’ai beaucoup appris de Giannis (Antetokounmpo), il m’a permis de progresser », assure l’arrière qui avait démarré très fort avec 25 points de moyenne sur ses deux premiers matches à l’Euro avant de souffrir en adresse (14 points de moyenne au final).

Souhaitant mettre l’accent sur la défense, Tyler Dorsey va commencer à s’habituer aux superstars. Après Giannis, il évolue désormais aux côtés d’un autre phénomène, Luka Doncic.