Les Bulls et la défense, c’est loin d’être gagné…

Le rookie Dyson Daniels a pénétré pour fixer toute la défense des Bulls. Résultat : Willy Hernangomez, complétement lâché par Nikola Vucevic et les autres, s’est retrouvé seul au monde dans le corner pour sanctionner. Quelques possessions plus tard, le même Dyson Daniels héritait d’un tir tout aussi ouvert dans le corner opposé.

C’était manqué mais la passivité des Bulls au rebond a permis à Devonte’ Graham d’hériter d’un énième shoot derrière l’arc sans aucune opposition et de porter à… 70 points, le total des Pelicans en première période (40 points dès le premier quart-temps), à Chicago. Avec, il faut le préciser, 60.5% de réussite aux tirs.

Autant de marqueurs qui font logiquement dire à Billy Donovan, à l’issue d’une rencontre avec 129 points encaissés : « On a un long chemin à parcourir en défense, il n’y a aucun doute là-dessus. » Dans un refrain devenu familier, le coach s’attarde sur la défense du « pick-and-roll » de ses hommes. Les petits doivent faire mieux pour naviguer entre les écrans, tandis que les grands doivent davantage répondre présent pour les couvrir.

« Je crois qu’ils ont shooté à 70% de réussite dans le premier quart-temps. C’est difficile de jouer vite (sans faire de stops en défense). Leurs arrières nous ont pris de court et nous ont rendu la tâche difficile. Même arrivés dans la moitié de terrain, notre rythme, notre tempo et la façon dont on s’est déplacés ne nous ont pas donné d’élan du tout », regrette le coach, dont la formation a perdu huit ballons dès le premier quart-temps, et 26 sur l’ensemble.

Ce n’est bien sûr qu’un match de présaison mais cette contre-performance défensive vient rappeler aux joueurs de l’Illinois leur modeste 22e place au classement des meilleures défenses de NBA la saison passée, avec environ 114 points encaissés en moyenne sur 100 possessions.

« On s’est contentés de subir, ce qui est assez décevant. C’est la présaison, il est donc difficile d’y accorder trop d’importance. Mais c’est quelque chose dont on a parlé à la mi-temps. Collectivement, c’est l’identité qu’on veut avoir à l’avenir : on veut jouer plus dur que tout le monde », rappelle Alex Caruso.

Pour son coach aussi, cette notion d’identité importe. C’est même, selon lui, « la chose la plus difficile à créer ». Parce que « c’est beaucoup de travail » de générer cette identité recherchée. Visiblement, ses Bulls ont encore du travail devant eux.