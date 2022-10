Entre shoot et création, Saddiq Bey cherche le bon équilibre

Plus discret et moins médiatisé que son coéquipier Cade Cunningham, ou que les futurs rookies Jaden Ivey et Jalen Duren, l’ailier Saddiq Bey n’en demeure pas moins une pièce maitresse de la reconstruction des Pistons.

Choisi par Brooklyn en 19e position de la Draft 2020, puis envoyé dans le Michigan dans la foulée, l’ancien joueur de Villanova affiche une progression constante depuis deux ans.

Titulaire à 53 reprises en 70 rencontres au cours de sa saison rookie, avant tout dans un rôle de shooteur en « spot-up », Saddiq Bey a ensuite verrouillé sa place dans le cinq majeur de Dwane Casey l’année suivante, en démarrant les 82 matches de son équipe, cette fois dans un rôle un peu plus « libre », puisqu’on l’a vu davantage vu porter le cuir.

Désormais, l’ailier des Pistons cherche donc le bon équilibre entre ces deux configurations au « training camp », à l’approche du début de sa troisième saison professionnelle.

Des progrès au service d’un collectif amélioré

« Du staff en passant par les joueurs, tout le monde voit qu’il commence à trouver cet équilibre. » assurait ainsi Isaiah Stewart ce vendredi. « Par exemple, aujourd’hui il a distribué de bonnes passes. Ses progrès en comparaison à ses deux premières années sont notables. C’est sympa de jouer avec lui, car il crée des situations favorables. »

Le « playmaking » en progrès de Saddiq Bey semble effectivement être un sujet de satisfaction générale, après ces quelques premiers jours d’entrainement. Cette fois, c’est Cory Joseph qui confirme.

« Il est plus à l’aise pour dribbler il lit le jeu avec plus de justesse. » ajoute le meneur vétéran. « On sait qu’il peut scorer, on sait aussi qu’il va attirer l’attention des défenses. Il facilite le jeu actuellement, aussi bien pour lui que pour les autres. Il joue vraiment bien. »

Un autre point, soulevé par son coach : avec les arrivées à Detroit de Jaden Ivey et Bojan Bogdanovic, sans compter la montée en puissance attendue de Cade Cunningham, il semble acquis que l’apport offensif de Saddiq Bey va diminuer cette saison.

D’où l’importance, alors, de chercher ce bon équilibre, entre les points qu’il peut naturellement apporter et la création pour les autres qu’il développe actuellement, afin de conserver un volume de jeu important en toutes circonstances.

« Il a fait du bon boulot jusqu’à maintenant. Notamment quand il attaque le cercle avant de ressortir au large. C’est ce sur quoi on l’attend cette année. » a ainsi conclu Dwane Casey.