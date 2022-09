Chet Holmgren apprend à devenir professionnel sans jouer

Il a eu l’occasion d’en parler avec Joel Embiid. De ces graves blessures qui gâchent un début de carrière comme le pivot des Sixers, bloqué à l’infirmerie pendant deux ans. Chet Holmgren espère aussi bien se remettre que son homologue. « Je n’ai jamais connu de blessure grave dans ma vie, donc je ne savais pas vraiment, je n’avais rien sur quoi me baser et à quoi comparer », note le rookie du Thunder, également touché au pied et sur la touche pour la saison complète.

Le jeune homme de 20 ans fait aujourd’hui l’expérience d’un premier « training camp » à l’écart du groupe. Sur le parquet du moins, car sa présence semble déjà appréciée. « C’est un bon gars. Je peux déjà sentir une connexion avec moi et le reste de l’équipe. C’est aussi quelqu’un qui parle beaucoup. Il parle beaucoup, et c’est bon pour l’équipe », juge Lu Dort.

À défaut de pouvoir faire parler son basket, le natif de Minneapolis passe beaucoup de temps à étudier la vidéo, comme l’a remarqué son coach Mark Daigneault. « Il s’agit simplement d’y consacrer mon énergie, d’apprendre à devenir un professionnel dans d’autres domaines. J’ai consacré tellement de temps à me démener sur le terrain. Cette blessure me fait prendre du recul et revoir ma façon de faire les choses. Et l’une de ces façons est de devenir pro en regardant la vidéo et en parlant avec les entraîneurs, en observant et en étant vraiment engagé, en essayant de s’améliorer par différents moyens. »

One day closer to playing basketball again🏁💫 — chet holmgren (@ChetHolmgren) September 14, 2022

Le rookie essaie ainsi de s’imprégner au maximum de la manière de faire au sein d’une franchise NBA. « Ainsi, lorsque je serai prêt à revenir, je pourrai m’intégrer sans problème », imagine celui qui est attendu pour le démarrage de la saison prochaine.

En attendant, cap sur l’optimisme : « Tout se résume à garder la tête froide car il y a tellement de hauts et de bas. Malheureusement, c’est une mauvaise passe. Mais je dois garder la tête haute et me concentrer pour m’améliorer. Et peu importe les circonstances, c’est l’objectif. » « La chose qui me rend le plus optimiste à ce sujet est l’approche qu’il adopte », apprécie pour conclure Mark Daigneault.