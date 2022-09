Nikola Vucevic ne veut plus jouer autant au large

Cet été, Nikola Vucevic aurait fait un beau lauréat dans la catégorie « tweet humoristique ». Le jour du retentissant transfert de Rudy Gobert vers les Wolves, il a lâché : « Heureux que mon offre pour la maison que j’ai trouvée à Salt Lake ait été rejetée alors. » Le nom du Français a en effet circulé du côté des Bulls. Un tel transfert aurait vraisemblablement imposé d’utiliser Nikola Vucevic en contrepartie.

« J’étais sur Zillow (entreprise d’annonces immobilières) tous les jours… Salt Lake… Non, je plaisante ! », en rigole le pivot monténégrin devant la presse cette semaine. Avant d’ajouter plus sérieusement : « Honnêtement, je n’y ai pas prêté beaucoup d’attention. En parlant avec (le vice-président des opérations basket Arturas Karnisovas) et Billy (Donovan), je connaissais leur plan et ce qu’ils pensaient. Les gens m’interrogeaient en permanence là-dessus, c’était tout le temps sur mon Twitter. Alors quand Gobert a été échangé dans le Minnesota, j’ai pensé que ce serait le bon moment pour faire une petite blague. »

Glad my offer for the house I found in Salt Lake got rejected then https://t.co/lDUaXjMUTJ — Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) July 1, 2022

Sous-utilisé ?

L’ancien joueur d’Orlando, qui n’a senti « à aucun moment que ça allait arriver », relativise le fait de voir apparaître son nom dans les rumeurs. Mais si c’est le cas, ce qu’il y a une raison. Et c’est sans doute lié au fait que son association avec DeMar DeRozan et de Zach LaVine a parfois pu laisser les Bulls sur leur faim.

Le double All-Star a dû s’adapter à un changement de statut en arrivant à Chicago. D’option n°1 à Orlando, il est passé n°3 derrière les deux arrières cités. Sans parler de son impact parfois trop limité en défense, le pivot a eu du mal à s’y retrouver en attaque.

« Ce n’est pas tant mon utilisation en termes de nombre de tirs. Il s’agit plutôt des positions sur le terrain où je peux être efficace. L’année dernière, il y a eu des moments où je disais que je traînais trop en périphérie. Oui, je peux shooter mais ce n’est pas ce que je fais. Le 3-points n’est pas mon arme principale », assure-t-il.

Avec 4,5 tentatives lointaines par match, il a un peu moins shooté par rapport à ses dernières années en Floride. Surtout, son pourcentage a chuté de 40% en 2021 à seulement 31% l’an passé, malgré des positions ouvertes.

« Les gens se concentrent tellement sur mon tir à 3-points, et c’est quelque chose que j’ai ajouté et que je veux continuer à améliorer parce que cela m’aide et aide l’équipe, mais il y a tellement plus de choses que je peux faire sur le terrain. L’année dernière, je n’ai pas assez fait ces autres choses. J’ai l’impression que je tirais trop à 3-points, même quand les choses ne se passaient pas comme je le voulais », regrette l’intérieur qui semble s’adresser à Billy Donovan pour être utilisé différemment.