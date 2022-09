Jaylen Brown adore défier ses coéquipiers

En pleine confusion depuis la suspension d’Ime Udoka, remplacé pour la saison par son assistant Joe Mazzulla, les Celtics n’ont pourtant d’autre choix que d’avancer et laisser derrière eux cet épisode regrettable, pour le bien de leur collectif. Finalistes NBA en titre, ils seront ainsi particulièrement attendus en 2022/23.

À l’entraînement, ce mercredi, il a en tout cas été possible de constater que le groupe celte restait soudé et sur la même longueur d’onde. Symbole de cette bonne entente : les deux leaders de l’effectif, Jayson Tatum et Jaylen Brown, en ont profité pour se défier lors d’une session de un-contre-un.

Un Jaylen Brown qui s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet, après coup, et qui ne manque pas d’apprécier ces duels.

« Il s’agit juste de se décrasser, de perfectionner son jeu dans le corps à corps, de travailler sa défense latérale, ce genre de petits détails. Ce n’est rien d’autre qu’un bon entraînement, avec du cardio. Le fer aiguise le fer, donc il s’agit simplement de s’améliorer mutuellement », explique-t-il.

De l’animation aux entraînements

Comme dans n’importe quel endroit rempli de compétiteurs, et sans doute encore plus en NBA, on imagine évidemment que le trashtalking est la norme entre ces joueurs, qui s’affrontent souvent le temps d’un exercice.

« Généralement, c’est celui qui score sur l’autre », confie Jaylen Brown, quand on lui demande qui parle le plus dans ces un-contre-un. « C’est comme ça que ça se passe, celui qui marque ou qui gagne est le plus bruyant. Mais ça dépend des jours, ça pourrait être n’importe lequel d’entre nous [qui gagne]. »

Justement, « JB » a ensuite été invité par les journalistes à dévoiler le nom du vainqueur du jour, après que Jayson Tatum, Payton Pritchard, Brodric Thomas et lui se sont défiés à la fin de l’entraînement de mercredi.

« C’était assez équilibré », livre à ce propos l’arrière All-Star. « [Jayson Tatum] a gagné quelques duels, Payton [Pritchard] en a aussi gagné quelques uns, donc je dirais que c’était assez équilibré. Mais ce sont probablement eux qui ont le plus parlé. »