Le Magic privé d’entraînements à cause de l’ouragan Ian

Début de « training camp » perturbé côté Magic. En raison du passage de l’ouragan Ian en Floride, la franchise d’Orlando doit revoir ses plans. Les hommes de Jamahl Mosley n’ont déjà pas pu s’entraîner ce mercredi, et l’entraînement de ce jeudi a également été annulé parce qu’il est prévu que l’ouragan affecte sérieusement la région d’Orlando avec ses pluies et ses vents.

« On va continuer à surveiller la situation et voir comment on procède. La sécurité va être la priorité n°1 pour ces gars et leurs familles », a déclaré Jamahl Mosley, dont certains joueurs n’ont jamais connu une telle expérience. Parmi lesquels le jeune Franz Wagner : « Évidemment, je suis nerveux parce que je n’ai jamais vécu quelque chose comme ça. J’essaie d’écouter tout le monde, ce qu’ils nous disent et de m’assurer qu’on a tout à la maison. »

Y’all stay safe with this hurricane please — Cole Anthony (@The_ColeAnthony) September 29, 2022

Le Magic, qui a ouvert son camp mardi mais n’a pas pu y retourner depuis, espère pouvoir reprendre le travail vendredi. Soit trois jours avant le démarrage de leur pré-saison, à Memphis lundi. Orlando se déplace ensuite à San Antonio, puis Dallas. Avant un premier match à domicile, de nouveau face aux Grizzlies, le 11 octobre.

L’ouragan Ian, l’une des tempêtes les plus puissantes jamais enregistrées aux États-Unis, a frappé le sud-ouest de la Floride mercredi après-midi.

Classé en catégorie 4 « extrêmement dangereuse » avec des vents soutenus allant jusqu’à 250 km/h, il a provoqué des inondations monstres et déjà privé d’électricité plus de deux millions de foyers dans le secteur.