Isaiah Hartenstein se voit en successeur de Joakim Noah aux Knicks

Les Knicks ont opté pour Isaiah Hartenstein pour occuper le poste 5 aux côtés de Mitchell Robinson. Signé deux ans pour 16 millions de dollars, le pivot possède un profil comme Tom Thibodeau doit les aimer, celui d’un joueur opportuniste, agressif et qui se donne toujours à fond.

Comme aux Clippers, Isaiah Hartenstein aura un rôle important « d’energizer » en sortie de banc et semble prêt à relever le défi d’accompagner les Knicks à rebondir, en jouant dans son style.

« C’est un endroit où je me suis senti désiré », a-t-il confié lors du Media Day des Knicks. « Ça a été un élément important dans ma venue ici, en plus de trouver un endroit où je pouvais apporter quelque chose. Je pense pouvoir apporter certaines choses qu’ils n’avaient pas pour les aider à gagner ».

Comparaison validée, à un détail près…

Avec son côté rugueux et passionné, Isiah Hartenstein a parfois été comparé à Joakim Noah, natif de New York et qui a lui aussi défendu les couleurs des Knicks de 2016 à 2018. La recrue des Knicks s’est empressée de valider la comparaison, à un détail près !

« On a commencé à parler de ça en Summer League. Je regarde beaucoup de gars jouer, et il fait partie de ceux dont je ne savais pas à quel point ils étaient de bons passeurs jusqu’à ce que je les étudie. C’est quelque chose que j’apporterais à l’équipe, beaucoup d’énergie. Je pense qu’il n’y a pas beaucoup de joueurs dans la ligue qui jouent avec ce même niveau régulier de passion et d’énergie. Donc la comparaison est bonne, j’ai juste un tir un peu meilleur », a-t-il ajouté en rigolant.

Plus sérieusement, il a démontré avec les Clippers qu’il pouvait aussi tirer de loin (46.7% de réussite à 3-points sur 30 paniers tentés la saison dernière avec les Clippers). Ce sera à Tom Thibodeau de l’orienter selon ses besoins.

« Ce n’est pas comme si j’apprenais à tirer. Avant de jouer en NBA, je jouais plutôt au poste 4 et je shootais. À Houston, j’ai joué mon rôle, qui n’était pas de prendre des tirs. C’était du pick-and-roll. Quand j’étais en G-League, j’ai déjà réussi huit paniers à 3-points sur un match, donc ce n’est pas comme si j’apprenais à tirer. C’est une chose dont Thibs et moi avons parlé, et ça peut être utile pour espacer notre jeu ».