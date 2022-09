La NBA a refusé qu’Alex Caruso change de numéro…

On le sait : la NBA reste et restera avant tout un business. Dans certains cas de figure, cet aspect peut carrément prendre le dessus sur tout le reste, même quand cela concerne des légendes, décédées de surcroit…

Ainsi, au cours du Media Day des Bulls, Alex Caruso a expliqué qu’il avait demandé à changer de numéro en vue de la nouvelle saison, afin de rendre hommage à Bill Russell, décédé en juillet et dont le numéro 6 ne pourra plus être porté par quiconque dans la ligue, sauf par ceux qui le portaient déjà avant son décès.

Le problème, c’est que la demande de l’actuel numéro 6 de Chicago a été tout bonnement retoquée par la NBA !

La raison de ce refus est simple : le maillot d’Alex Caruso fait aujourd’hui partie du Top 75 des plus vendus dans la ligue. Un changement à l’heure actuelle ferait ainsi perdre beaucoup trop d’argent à Nike, l’équipementier de la NBA, qui a déjà produit beaucoup de maillots d’Alex Caruso floqués du numéro 6.

DeAndre Jordan confirme aussi qu’il portera le numéro 6

Cette situation rappelle celle vécue par LeBron James il y a trois ans et, comme son ex-coéquipier à l’époque, le joueur des Bulls pourra bel et bien changer de numéro, mais dans seulement un an. À condition, évidemment, qu’il réitère sa volonté avant mars prochain, date limite pour les changements de numéro au sein d’une équipe.

Notons néanmoins qu’Alex Caruso ne sera pas le seul à arborer le numéro 6 au dos de son maillot. Outre LeBron James (encore) et lui, il y aura effectivement une dizaine d’autres joueurs. Parmi lesquels DeAndre Jordan, qui a confirmé lors du Media Day des Nuggets qu’il n’abandonnerait pas non plus son numéro fétiche.

Cette fois-ci, l’aspect financier n’est pas entré dans l’équation, puisque « DAJ » souhaite rendre un hommage appuyé au « pionnier » qu’était Bill Russell à travers ce choix, qu’il considère comme une marque de respect.