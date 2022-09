Nikola Jokic : « Je veux être le Tim Duncan des Nuggets »

Double MVP en titre, Nikola Jokic est rentré à Denver avec le plus gros contrat jamais signé par un joueur NBA : 264 millions de dollars sur cinq ans ! C’est du jamais vu, et ça lie le Serbe aux Nuggets jusqu’en 2028 et il aura 33 ans. A l’instar d’un Bradley Beal ou d’un Damian Lillard parmi ses contemporains, Jokic veut être l’homme d’une seule franchise, et il a un modèle en tête.

« C’est vraiment bien d’être ici. Je veux être le Tim Duncan des Denver Nuggets. Mais j’ai besoin quelques titres pour être comme lui » rappelle le Serbe en conférence de presse. « J’aime la ville, la franchise, les gens… J’adore vraiment être ici. Je ne veux rien changer. »

Cela tombe bien puisque ses dirigeants ne veulent pas qu’il parte, et ils ont multiplié les échanges pour mieux l’entourer. Après Aaron Gordon il y a 18 mois, c’est Kentavious Caldwell-Pope qui est arrivé de Washington pour renforcer le secteur défensif. Ils ont aussi ajouté Bruce Brown et Deandre Jordan, deux autres joueurs plutôt défensifs.

Quant à Jokic, il a passé son été avec la sélection, et ça lui avait manqué. « C’est différent. Bien sûr, un petit peu à cause des règles. Un petit petit à cause des espaces et de la ligne à 3-points. Il n’y a pas de règle des trois secondes en défense. Le terrain est plus petit. L’intérieur peut rester dans la raquette. C’est intéressant. A la fois une nouvelle et une ancienne expérience. Je n’avais pas joué en sélection depuis longtemps ».

Invité à commenter les déclarations de Giannis Antetokounmpo sur le niveau du basket européen, il enchaîne : « Est-ce que c’est plus difficile ? Oui, parce que je pense qu’il faut réfléchir plus vite. En NBA, si vous attaquez votre défenseur, vous voyez l’aide arriver. En Europe, l’aide est déjà là. Il faut réfléchir et avoir un coup d’avance« .