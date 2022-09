L’Euro, un apprentissage en accéléré pour Franz Wagner

Avec 15.2 points (à 53% au tir, dont 46.3% à 3-points), 4 rebonds et 1.7 passe décisive en moyenne par match, Franz Wagner a brillé à l’EuroBasket 2022 pour sa première compétition internationale avec l’Allemagne.

De retour à Orlando pour préparer sa saison sophomore avec sa médaille de bronze, l’ailier va aborder la suite avec plus d’assurance, fort de cette nouvelle expérience.

« Ça va m’aider à grandir un peu », a-t-il déclaré en marge de l’inauguration de terrains de basket à Longwood, au nord d’Orlando. « Nous avons joué beaucoup de matches serrés. Beaucoup de matchs importants et de matchs où chaque possession compte. Cet état d’esprit devrait m’aider l’année prochaine et j’espère pouvoir aider l’équipe dans ce sens. D’une manière générale, le fait d’avoir une année de plus rendra certaines choses plus faciles ».

Une deuxième année pleine de défis

Pas le temps de savourer sa médaille de bronze, et encore moins de se reposer, puisque c’est déjà le « training camp » qui se profile en vue de la reprise de la saison régulière d’ici trois semaines.

L’heure est donc au perfectionnement pour Franz Wagner, parfaitement conscient de ses axes de progression.

« C’est important de choisir une ou deux choses à travailler pour l’intersaison. Avant l’intersaison, je voulais renforcer mon corps, le développer un peu plus et travailler mon tir. C’est également important d’utiliser ce que vous travaillez pendant les séances d’entraînement et de le retranscrire en situation de jeu. Je veux continuer à m’améliorer en tant que joueur, dans la création, le tir, honnêtement, pouvoir faire tout ce dont l’équipe a besoin. Je veux juste être un joueur qui a un impact sur l’équipe, peu importe ce que ça signifie ».