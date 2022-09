« 38 at the Garden », le trailer du documentaire sur Jeremy Lin

C’était le 10 février 2012. À l’occasion de la réception des Lakers de Kobe Bryant au Madison Square Garden, Jeremy Lin va délivrer ce qui restera peut-être comme la performance la plus retentissante de la « Linsanity », cette période pendant laquelle le meneur a marché sur la NBA en répétant des performances de haut niveau afin de se faire un nom sur la planète basket. Ce soir-là, il avait alors inscrit 38 points (à 13/23 au tir) et délivré 7 passes décisives.

Le 11 octobre prochain, « HBO Max » diffusera le documentaire « 38 at the Garden », réalisé par Frank Chi, en s’appuyant sur cette soirée hors norme pour revenir sur la folie qui avait entouré la « Linsanity ».

« Je voulais faire ce film non seulement pour revivre ce qui reste le plus grand souvenir de basket de ma vie, mais aussi pour documenter le pouvoir d’un « moment impossible », lorsque la société dans son ensemble a dit à un groupe de personnes qu’elles ne pouvaient pas faire quelque chose, et que quelqu’un est sorti de nulle part et a prouvé que tout le monde avait tort », a notamment déclaré Frank Chi. « L’histoire de Jeremy signifie beaucoup pour moi parce qu’il s’agit du plus grand exemple pour les Américains d’origine asiatique ont de quelqu’un qui a brisé les stéréotypes qui nous accablent, et il l’a fait sur la scène mondiale ».

Le premier « trailer » du documentaire est en ligne.