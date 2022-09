Un acte fondateur pour l’Allemagne de Franz Wagner ?

Après avoir échoué dans les derniers instants face à l’Espagne en demi-finale, l’Allemagne a assuré en décrochant la médaille de bronze hier devant la Pologne (82-69).

À l’heure du bilan de cet Euro à domicile, les satisfactions sont nombreuses pour Franz Wagner (8 points, 4 rebonds, 4 passes décisives hier), joueur majeur d’à peine 21 ans au sein d’un groupe en pleine progression.

« C’est évidemment un sentiment très fort pour nous, de gagner une médaille dans notre pays. Je suis de Berlin, donc c’est très spécial pour moi. Le plus cool pour moi, c’est de voir tous ces gars qui ont travaillé pour cela pendant tant d’années et que nous avons réussi à récompenser, donc c’est vraiment cool », a-t-il confié.

Cette médaille de bronze, c’est peut-être le début d’une belle histoire pour la sélection allemande, privée de podium depuis 17 ans à l’Euro.

« J’espère que nous pourrons construire sur cette base. Le plus important, c’est que les gens soient en bonne santé et qu’ils continuent à vouloir jouer. J’espère que nous pourrons continuer sur cette lancée. C’était très difficile, je pense. Mentalement, de se reconcentrer pour affronter une équipe polonaise vraiment intense. Ils ont fait du bon travail en se battant pendant tout le tournoi et évidemment sur ce match pour la 3e place. C’était la partie la plus difficile à gérer ».

L’Eurobasket 2022 à présent terminé, toute l’Allemagne attend maintenant de voir le phénomène Wagner prendre une nouvelle dimension dès la reprise de la saison NBA dans un mois. « On verra, c’est la première fois que j’enchaîne comme ça », a-t-il conclu avec le sourire.