Svi Mykhailiuk rejoint les Knicks

À un peu moins de deux semaines des premiers rassemblements collectifs en amont de la prochaine saison, les Knicks s’activent pour compléter leur effectif.

Ainsi, après DaQuan Jeffries et Ryan Arcidiacono, qui devront faire leurs preuves au camp d’entrainement, le club de « Big Apple » a signé Svi Mykhailiuk, libéré par les Raptors à la fin du mois d’août.

The Athletic annonce que le contrat est d’une durée d’un an, et qu’il n’est que partiellement garanti. Mais à la différence des deux joueurs précédemment cités, l’arrière ukrainien, qui sort d’une jolie campagne individuelle à l’EuroBasket (17 points, 5 rebonds, 2.8 passes), a de bonnes chances d’intégrer l’effectif de New York.

Sur le papier, c’est une potentielle signature « low risk, high reward » pour les Knicks, qui recrutent à bas tarif un shooteur respectable (35.3% en carrière). Reste maintenant à savoir s’il obtiendra véritablement du temps de jeu sur les postes 2/3 dans la rotation de Tom Thibodeau, derrière RJ Barrett, Evan Fournier et Quentin Grimes.