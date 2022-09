Marcus Smart accepte la comparaison avec Draymond Green

Avant les dernières Finals, Steve Kerr avait rendu hommage à Marcus Smart. Le coach des Warriors avait expliqué que le joueur de Boston était un « très grand défenseur » et une « version arrière de Draymond Green ».

Une comparaison qui tombe sous le sens puisque les deux hommes sont avant tout connus pour leurs qualités défensives, pour leur attitude de combattant et leur leadership. Ils ont été élus défenseur de l’année également : Draymond Green en 2017 et Marcus Smart en 2022.

« Des joueurs comme Draymond et moi sommes ceux qui vont faire le sale boulot. Ainsi les autres joueurs n’ont pas à le faire », explique le finaliste 2022 pour Yahoo! Sports. « Cela montre notre caractère, on est prêt à sacrifier nos corps, que ce soit mental ou physique, pour que nos coéquipiers et l’équipe réussissent. On n’est pas obligé de marquer 50 points pour changer une rencontre et être efficace. »

Le meneur des Celtics accepte donc cette analogie et il la trouve même élogieuse, tant Draymond Green s’est imposé comme un joueur capital dans l’une des équipes les plus dominantes de l’histoire de la NBA.

Mikal Bridges comme héritier ?

« Je le prends comme un compliment. Draymond Green est unanimement respecté et à juste titre. Son palmarès et son jeu parlent pour lui. C’est un champion parmi les champions, un leader des Warriors. Vocalement, émotionnellement, physiquement, il est celui qui fait avancer, celui qu’il faut suivre quand il faut changer l’énergie d’un match. C’est rare. Les joueurs comme lui sont peu nombreux et on est comme ça, lui et moi. »

Marcus Smart peut-il nommer un autre joueur de la même veine que lui et Green ?

« Mikal Bridges », répond-il. « Il était dans la course pour être défenseur de l’année et si je ne l’avais pas eu, j’aurais clairement voté pour lui. Offensivement, on sait de quoi il est capable, mais ce qu’il fait en défense pour les Suns, c’est énorme. Il ne dit pas grand-chose, il fait son boulot en silence. Il n’est peut-être pas aussi vocal que Green et moi, mais il a les mêmes qualités pour faire le sale boulot et aider l’équipe à gagner. »