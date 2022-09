France – Pologne, le miraculé et la surprise du chef

Dans un Euro qui a vu tomber ses trois superstars (Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic et Nikola Jokic) et leurs nations respectives (Grèce, Slovénie et Serbie), la Pologne est l’invitée surprise de ce dernier carré sans le moindre joueur NBA ! Dix-huitième du dernier Euro, puis 8e à la Coupe du monde, les coéquipiers du Franco-Polonais Aaron Cel sont parvenus jusque-là en prenant de grosses fessées (-30 face à la Finlande, -27 face à la Serbie), mais avec des victoires face à des adversaires du même rang (République tchèque, Israël, Pays-Bas et Ukraine) et finalement un exploit retentissant en quart de finale (Slovénie).

Comme à chaque tour, la France sera donc favorite mais comme à chaque tour, la France ne pourra pas se permettre de jouer petit bras. D’autant que l’irrégularité de la Pologne est piégeuse. On l’a encore vu mercredi face à la Slovénie. Après avoir survolé la première mi-temps, les hommes d’Igor Milicic ont complètement déjoué au retour des vestiaires. Pour finalement retrouver de la cohérence dans la dernière ligne droite grâce aux exploits d’AJ Slaughter et Mateusz Ponitka. Ces deux-là seront à surveiller de très près. Même si les Polonais ont toujours de la taille et des kilos, leur point fort n’est plus dans la raquette comme à la bonne époque de Marcin Gortat.

La révélation Ponitka

Auteur d’un triple-double face à Luka Doncic, MateuszPonitka est l’un des joueurs les plus complets de cet Euro, et c’est Terrence Tarpey qui sera en mission sur lui. C’est un arrière qui n’a pas peur de shooter de loin, et même de très loin, et c’est la révélation de ce tournoi. À ses côtés, AJ Slaughter est connu de tous les Bleus. Notamment de Rudy Gobert puisqu’ils ont évolué ensemble à Cholet. Moins feu follet que dans le passé, le meneur naturalisé aime toujours autant prendre la ligne de fond pour défier les grands, et il a toujours un goût prononcé pour le tir à 3-points : plus de sept par match. C’est lui qui en tire le plus parmi les demi-finalistes.

À leurs côtés, Michal Sokolowski fait le lien. C’est la force tranquille, le « glue guy » de la Pologne. Sous les panneaux, Aleksander Balcerowski n’est ni un grand rebondeur, ni un grand contreur, mais il peut s’écarter et Rudy Gobert devra encore se méfier du pick-and-pop. Après le match face à l’Italie, le pivot français est un habitué. Ce quatuor pèse 44 points par match, sur les 81 de l’équipe. Le banc manque d’un joker et la France peut en profiter, notamment Thomas Heurtel, très bon dans ce rôle de 6e homme.

L’adversaire numéro 1 de la France, c’est la France

Pour la France, on a déjà tout écrit et tout dit sur cette équipe. Comme face à l’Italie, les Bleus sont favoris, et ils n’ont plus perdu face aux Polonais dans un match officiel depuis 1985 ! Mais les trois dernières victoires étaient très serrées. C’est aussi un adversaire que la France connaît peu ou mal. Méfiance donc…

Finalement, l’équipe qui pose le plus de problèmes à la France, c’est la France elle-même… Comme le demandaient Rudy Gobert et Evan Fournier, le plus important est de jouer 40 minutes et d’éviter des trous d’air. Pour les balles perdues, c’est une constante et c’est finalement difficile à corriger sur cet Euro. En revanche, maintenir la même intensité sur quatre quatre-temps, c’est possible, et c’est une question de volonté. Le talent fera le reste.

Quant à ceux qui pourraient penser que la France va prendre de haut la Pologne, il faut rappeler que l’enjeu est une finale, et les Bleus n’ont pas besoin de motivation supplémentaire. Depuis le premier jour, il vise l’or. Seul Thomas Heurtel l’a déjà gagné, et c’était en 2013. « Saint-Thomas » a sauvé les Bleus face à l’Italie, et ce sont désormais « les Dieux du basket » qui surveillent la France, pour reprendre les mots de Rudy Gobert.

L’ADVERSAIRE

Le cinq majeur : AJ Slaughter, Mateusz Ponitka, Michal Sokolowski, Aleksander Dziewa, Aleksander Balcerowski

Les remplaçants : Aaron Cel, Michal Michalak, Jakub Garbacz, Lukasz Kolenda, Dominik Olejniczak, Jakub Schenk, Jaroslaw Zyskowski

LES TROIS DERNIERS FRANCE – POLOGNE

3 septembre 2007 : France – Pologne (74-66), championnat d’Europe

7 septembre 2015 : France – Pologne(69-66), championnat d’Europe

5 septembre 2017 : France – Lituanie (78-75), championnat d’Europe

