Marcus Smart pense que les Celtics ont pioché physiquement en Finals

La saison passée, pendant de très longues semaines, les Celtics ont déçu, enchaînant les mauvaises sorties. Puis, fin janvier, le déclic est arrivé et sur les 35 derniers matches de la saison régulière, les joueurs d’Ime Udoka ont terminé avec 28 victoires pour 7 défaites seulement.

Une dynamique qui va porter la franchise vers les Finals… perdues face aux Warriors. Pour Marcus Smart, cet effort pour effacer cette première partie de saison ratée a été payé par les joueurs dans l’ultime ligne droite.

« Je pense que le manque de profondeur nous a énormément fait mal », estime le défenseur de l’année pour The Athletic. « Jayson Tatum, Jaylen Brown, moi-même et les titulaires, on est remonté au classement par nous-mêmes. On s’était mis dans cette situation et on s’est battu pour revenir. »

Le coach des Celtics se plaindra ensuite, notamment pendant les Finals, que ses remplaçants n’étaient pas assez efficaces. Ses rotations étaient alors très courtes et forcément, il a tapé dans les réserves de Tatum, Brown et Smart, les trois ayant joué respectivement 41, 38 et 36 minutes de moyenne en playoffs, avant d’affronter les Warriors.

« Avoir été capable d’apporter de la profondeur, avec des joueurs d’expérience comme Danilo Gallinari et Malcolm Brogdon, ça va clairement nous aider », poursuit Marcus Smart en évoquant le mercato de Boston.

Même si on sait que l’Italien pourrait manquer toute la saison, car victime d’une rupture d’un ligament croisé avec sa sélection nationale fin août, et que pour l’instant, il n’a pas été remplacé par Brad Stevens et les dirigeants des finalistes 2022.