Damian Lillard aime la direction prise par ses Blazers

Modèle de régularité avec huit apparitions consécutives en playoffs entre 2014 et 2021, les Blazers ont connu une année noire la saison passée. À l’image de leur leader, Damian Lillard, qui a dû consentir à passer sur le billard pour soigner ses douleurs abdominales récurrentes, qui le faisaient souffrir depuis plus de quatre ans…

Limité à 29 apparitions pour 24 points, 7 passes et 4 rebonds de moyenne, soit ses plus faibles moyennes depuis 2015, il veut repartir de l’avant cette année, avec ses capacités physiques de nouveau de retour à 100% !

« Je me sens en super forme », explique Damian Lillard dans le Dave Pasch Podcast. « Ça faisait quatre ans et demi que je gérais cette blessure abdominale et vers la fin, c’était évidemment bien pire que ça l’était au début, ça s’est bien empiré avec le temps. Même si j’avais réussi à gérer la douleur pour pouvoir rester au plus haut niveau possible, c’était arrivé à un point où je ne savais plus comment mon corps allait réagir. J’espérais toujours que l’adrénaline et la compétition me fassent oublier la douleur mais bon, c’était devenu intenable. Si j’avais su la gravité de la blessure, même trois ans plus tôt, j’aurais fait ce qu’il fallait faire pour la soigner dès ce moment-là. Je ne m’imaginais pas du tout que j’avais besoin d’une opération pour ça mais on l’a fait il y a huit mois maintenant, et depuis, je m’entraîne et je passe du temps en famille avec mes enfants et ma femme. Je profite de la vie en attendant d’être à nouveau prêt pour jouer au basket. »

Passé au royaume de Disney avec sa petite famille, Damian Lillard a également profité de ses vacances prolongées par rapport aux saisons habituelles pour boucler son cinquième album, déjà…

« On a les ingrédients pour faire une grande équipe »

Mais le patron de Rip City a également remis le bleu de chauffe, toujours prêt à défendre les couleurs des Blazers malgré de nombreuses rumeurs insistantes qui le voyaient partir sous d’autres cieux. Damian Lillard persiste et signe : il veut être un Blazer pour la vie !

« Oui, c’est mon plan. J’ai entendu mon lot de personnes me dire de faire ci ou ça… Mais je ne suis pas du genre à me laisser influencer. Je vais toujours faire ce qui est dans mon intérêt et ce que je ressens dans mon cœur. Je suis un gars loyal naturellement et j’ai certainement de la loyauté envers ma franchise mais je me sens surtout loyal par rapport à moi-même, à mon identité, à ce en quoi je crois. Je pense vraiment qu’on peut y arriver à Portland, je pense que ce moment va arriver. On aura cette opportunité. »

Pas très loin du Graal en 2019 avec une accession jusqu’en finale de conférence Ouest, malheureusement vite pliée avec un coup de balai des Warriors futurs champions, Damian Lillard et ses Blazers semblent regonflés à bloc après une intersaison qui les a vus se renforcer considérablement avec les arrivées de soldats tels que Gary Payton II et Jerami Grant, ou encore la Draft de Shaedon Sharpe, un talent très prometteur.

« On a pas mal de gars qui sont rentrés tôt et ont déjà repris l’entraînement. On a déjà passé pas mal de temps ensemble et j’ai pu constater des progrès de la part de beaucoup de joueurs. J’ai pu apprendre à connaître certains qui arrivent aussi, à évaluer ce qu’on va pouvoir en tirer et ce qu’ils vont pouvoir apporter à l’équipe. Quand tu apprends à connaître tes coéquipiers, tu apprends beaucoup de choses qu’il faut que tu saches. Si tu veux avoir une équipe qui marche bien, les personnalités des gars et qui ils sont à l’intérieur, ça compte énormément. J’ai pu voir ça avec les nouveaux, Gary Payton et Jerami Grant. On a aussi Ant (Anfernee Simons) qui m’a l’air prêt à exploser. On a Josh Hart, on a notre choix de Draft, Shaedon Sharpe qui est un talent de niveau international, Nas (Nassir Little) qui revient de blessure et qui est en pleine forme. Il y a aussi Trendon Watford, un gars non drafté mais qui a réussi à obtenir un contrat garanti et qui est le gars qui peut faire un peu de tout, le liant de l’équipe. On a Nurk aussi ! On a beaucoup de joueurs et je pense qu’on a les ingrédients pour faire une grande équipe. On va avoir besoin d’un petit peu de chance pour y arriver mais on va être une équipe qui ne sera pas facile à jouer. On va devoir bosser dur et aller chercher notre dû, mais j’aime notre équipe en l’état actuel. »