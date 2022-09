Igor Milicic extrêmement fier de ses joueurs après leur exploit face à la Slovénie

On pensait que l’Italie tenait l’exploit majuscule de cet Euro après avoir fait tomber la Serbie de Nikola Jokic et Vasilije Micic en huitièmes de finale, mais la Pologne a fait encore plus fort hier soir, en sortant carrément le champion en titre slovène après un combat âpre et disputé jusqu’à la dernière minute (90-87).

Aux anges après cet exploit, qui propulse la Pologne en demi-finale d’un Euro pour la première fois depuis 1971, le sélectionneur Igor Milicic a eu beaucoup de mal à mettre en perspective ce succès historique et à contenir sa joie.

« On voulait que les Slovènes s’énervent parce que plus ils pleuraient, plus ça nous donnait de carburant », a expliqué Igor Milicic après coup en conférence de presse. « Un grand coup de chapeau et tout mon respect à nos joueurs pour leur effort tout au long du match et leur intensité. Je n’ai plus rien dans la tête, c’est un grand vide. Ce qu’ils ont fait est incroyable. (…) On y a toujours cru. On a douze joueurs, un staff médical et sportif. On est comme une famille. On a la force collective de croire en de grandes choses, des choses impossibles. Cette équipe a cette force comme aucune autre en Europe. Les joueurs ont des balloches de la taille de pastèques et des cœurs de la taille de la Lune. Je suis tellement heureux de ce triomphe. »

Partis sur les chapeaux de roue en première mi-temps, menant même de 23 points, les joueurs polonais ont par contre subi un vilain coup de froid au retour des vestiaires, concédant un cinglant 24-6 en troisième quart…

Mais la troupe menée par un épatant Mateusz Ponitka (26 points, 16 rebonds, 10 passes pour 41 d’évaluation) qui réussira le quatrième triple-double de l’histoire de l’EuroBasket, va réussir à retrouver la force mentale pour se remettre dans le droit chemin en dernier quart-temps.

« On savait qu’ils allaient revenir avec agressivité après leur première mi-temps. C’est le basket. On s’est fait prendre par la pression de l’adversaire. Mais quand on a réussi à attaquer le cercle normalement, tout s’est à nouveau ouvert pour nous. Dans un moment difficile, les joueurs s’en sont sortis avec beaucoup de caractère. On a réalisé un des meilleurs matchs défensifs de la compétition. On a battu les champions en titre quand même. On réussit le meilleur résultat de l’histoire de la Pologne depuis je ne sais plus quand. Je n’ai plus de mots ! »

Après cet exploit retentissant, la Pologne va devoir rapidement redescendre de son nuage pour affronter la France en demi-finale dès demain, vendredi, à 17h15.

« On a encore envie de rêver. On va faire tout ce qu’on peut pour faire durer ce rêve le plus longtemps possible », conclut Igor Milicic. « On a déjà réussi un truc inimaginable. C’est un choc mais on veut aller plus loin. Le capitaine a dit que c’était énorme mais qu’on n’avait pas encore dit notre dernier mot. Continuons comme ça ! »

Crédits photo : FIBA