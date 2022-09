La Zoom Freak 4 disponible en France

Sale soirée pour Giannis Antetokounmpo qui s’est fait sortir de l’Eurobasket en quart de finale hier avec la Grèce face à une vaillante formation allemande (107-96). Pour se changer les idées, le « Greek Freak » va pouvoir se concentrer sur la sortie de sa quatrième chaussure signature, la Zoom Freak 4, en attendant le début du « training camp » des Bucks.

La paire initialement prévue pour une sortie le 16 septembre est d’ores et déjà disponible sur le site de Nike France avec deux coloris au choix, « Unbelievable » et ce « Greek Coastline ».

La tige blanche est traversée par une bande en vert pâle, tandis que les touches de « Volt » (vert clair) apparaissent sur les virgules et le logo de la languette figurant sur la chaussure gauche. Du noir complète l’ensemble au niveau du talon et de l’avant de la chaussure reposant sur une semelle en blanc et bleu pâle.

Le coloris est disponible pour 129,99 euros.

