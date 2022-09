Mark Cuban voudrait lier un tournoi de mi-saison à une Draft élargie

Ça négocie sec entre la NBA, les propriétaires et les joueurs pour la mise en place d’un tournoi de mi-saison, peut-être dès 2023. L’idée, poussée depuis de longues années par Adam Silver, a pour but de dynamiser la très longue saison régulière, en créant de l’enjeu bien avant l’arrivée des playoffs.

Reste à éviter d’en faire quelque chose d’artificiel, en offrant quelque chose de concret pour le vainqueur.

Il y a trois ans, Mark Cuban était d’ailleurs extrêmement critique sur ce projet. Pour le propriétaire des Dallas Mavericks, offrir des choix de Draft aux franchises ou des bonus financiers aux joueurs n’avait aucun intérêt.

« Tellement débile. Qu’est-ce que vont faire les équipes qui payent la luxury tax ? Faire une croix sur le tournoi pour ne pas récupérer le choix de Draft ? Et les équipes qui veulent libérer de la masse salariale ? Elles vont être forcées de l’échanger ? Ou de prendre un joueur et de le laisser à l’étranger quelques années ? » lançait-il. « Créer des bonus financiers pour jouer des matchs envoie tellement de mauvais signaux. Le recrutement lors de la free agency va changer. « Hey, on ne peut pas jouer le titre, mais on va se donner à fond pour le tournoi de mi-saison, donc signe avec nous et tu pourras te faire un million de dollars de plus ». Et imaginez si le gagnant du tournoi ne fait pas les playoffs. C’est comme quand la MLB a voulu ajouté du suspense à son All-Star Game en l’utilisant pour déterminer l’avantage du terrain (lors des World Series). Ça a fonctionné ? (Non) J’aurais du mal à détester davantage l’idée d’un tournoi de mi-saison. J’espère qu’il y a un brevet sur cette idée ».

Interrogé par Marc Stein sur sa position par rapport à ce tournoi qui semble tout proche de faire son apparition, le milliardaire grande gueule semble avoir mis de l’eau dans son vin. Il explique ainsi que ses déclarations étaient « anciennes » et qu’il est désormais « ouvert » à l’idée. En la liant à une expansion de la Draft.

L’idée de Mark Cuban, ce serait ainsi de créer deux nouveaux tours de Draft, et de donner les premiers choix de ces troisième et quatrième tours à l’équipe qui remporte le tournoi de mi-saison.

Cela ne perturberait ainsi pas la Draft actuelle (d’autant que Mark Cuban ajoute que ces choix de Draft ne pourraient pas être échangés) comme il le craint, mais la question, c’est de savoir si une telle récompense (drafter le 61e puis le 91e choix) pousserait vraiment les équipes à se battre pour remporter le tournoi…