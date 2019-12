Mark Cuban très critique face au tournoi de mi-saison de la NBA

En essayant de relancer l’intérêt de la saison régulière, avec un tournoi de mi-saison, la NBA est-elle en train d’aggraver les choses ? C’est un peu ce qu’explique Mark Cuban, qui a réagi sur Twitter aux propositions de la ligue, qui veut proposer 15 millions de dollars aux joueurs vainqueurs du tournoi de mi-saison, 1.5 million de dollars pour le staff, des bonus « à déterminer » pour l’équipe et les fans, et peut-être un choix de Draft pour la franchise.

« Tellement débile », s’énerve le patron de Dallas sur le réseau social. « Qu’est-ce que vont faire les équipes qui payent la luxury tax ? Faire une croix sur le tournoi pour ne pas récupérer le choix de Draft ? Et les équipes qui veulent libérer de la masse salariale ? Elles vont être forcées de l’échanger ? Ou de prendre un joueur et de le laisser à l’étranger quelques années ? »

Pour Mark Cuban, c’est toute la dynamique actuelle de la ligue qui pourrait être chamboulée.

« Créer des bonus financiers pour jouer des matchs envoie tellement de mauvais signaux. Le recrutement lors de la free agency va changer. « Hey, on ne peut pas jouer le titre, mais on va se donner à fond pour le tournoi de mi-saison, donc signe avec nous et tu pourras te faire un million de dollars de plus ». Et imaginez si le gagnant du tournoi ne fait pas les playoffs. C’est comme quand la MLB a voulu ajouté du suspense à son All-Star Game en l’utilisant pour déterminer l’avantage du terrain (lors des World Series). Ça a fonctionné ? (Non) J’aurais du mal à détester davantage l’idée d’un tournoi de mi-saison. J’espère qu’il y a un brevet sur cette idée ».

Comme souvent, l’homme d’affaires texan ne fait pas dans la demi-mesure. Sur Twitter, ses arguments ont d’ailleurs été pas mal critiqués car si on peut comprendre qu’un choix de Draft en fin de premier tour ne sera pas suffisant pour intéresser une franchise, difficile de penser qu’il poussera carrément des équipes à « boycotter » le tournoi.

Mark Cuban a d’ailleurs admis qu’il aurait pu mieux s’exprimer, mais il soulève quand même plutôt bien le fait que ce tournoi de mi-saison, s’il part d’une bonne intention, soulève de nouveaux problèmes.