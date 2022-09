Des détails sur le tout nouveau tournoi NBA

Depuis plusieurs mois, la NBA, les propriétaires et le syndicat des joueurs discutent de la création d’un tournoi en pleine saison dont le lancement pourrait intervenir dès la saison prochaine. Selon The Athletic, les discussions avancent bien, et cette « coupe », inspirée des Coupes d’Europe de football, pourrait être mise en place dès 2023.

Nos confrères rapportent que ce tournoi prendrait en compte les matches d’octobre et novembre, et les huit meilleures équipes seraient alors qualifiées pour un tournoi à élimination directe qui aurait lieu en décembre. Pendant ce temps-là, les 22 autres équipes continueront de disputer la saison régulière.

Tous les matches seraient inclus dans une saison régulière à 82 matches, à l’exception des finalistes qui joueraient un match de plus. Toujours selon The Athletic, la NBA et le syndicat discutent du montant des primes à distribuer pour les huit équipes qualifiées pour ce tournoi.