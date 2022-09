Il va sans doute ruminer les deux lancers-francs manqués par Cedi Osman, dans les dernières secondes du dernier quart-temps, pendant un bon moment. La Turquie avait alors deux points d’avance et deux lancers-francs à tirer, plus la possession derrière, à douze secondes du terme…

La suite, c’est le panier de Rudy Gobert, la prolongation et la victoire finale des Bleus. Forcément, Ergin Ataman, le sélectionneur turc, était abattu après ce revers improbable.

« Je ne sais vraiment pas quoi dire », a-t-il déclaré dans la foulée de la rencontre. « Je suis tellement énervé et triste. Je n’ai rien de poli à dire, désolé. Je n’ai pas souvenir d’avoir vécu un match comme celui-là. Tout le monde est sous le choc. On a perdu un match en prolongation alors qu’on menait de dix points (huit points d’avance en fin de troisième quart-temps). »

Il y a donc eu ces dernières secondes mal gérées qui ont permis à Gobert et compagnie de revenir sur le fil. La dernière possession du match, celle pour espérer encore, sera elle aussi ratée, avec une balle perdue, interceptée par Terry Tarpey…

« C’est sans doute la défaite la plus difficile moralement de ma carrière, en 26 ans. Le basket est un jeu étrange, qui apporte parfois du bonheur et parfois du malheur. C’est la défaite la plus douloureuse de ma carrière. On était si proche de la victoire pour le peuple turc. On est tous déçu. »