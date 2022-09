Omer Yurtseven s’est mis au niveau de l’exigence physique du Heat

Alors que ses compatriotes disputaient l’Eurobasket et s’inclinaient contre la France en huitième de finale, à l’issue d’un match de folie remporté par les Bleus en prolongation, Omer Yurtseven s’est lui préparé dans son coin pour la saison NBA à venir.

Le pivot de Miami, qui n’a pas voulu rejoindre la Turquie pour la compétition européenne, a surtout mis l’accent sur son physique. Sa première année dans la ligue lui a apporté des réponses sur son niveau dans ce domaine.

« Affronter des intérieurs comme Joel Embiid ou Jusuf Nurkic, des costauds, ça m’a fait comprendre qu’il fallait que je sois plus puissant », constate-t-il pour Basketball News. « J’ai vu que j’avais besoin d’ajouter de la puissance à mon jeu. Sans négliger la souplesse, car il faut aussi jouer face à des intérieurs plus fins et plus rapides. »

« On ne peut pas surmonter un mauvais régime alimentaire, j’ai déjà essayé et ça n’a pas fonctionné »

Pour sa deuxième année à Miami, le Turc sait donc que sans une condition parfaite au début du training camp, il ne peut pas espérer faire mieux que ses 12 minutes de moyenne en 2021/2022.

« Si je veux obtenir une place dans la rotation, je dois être dans la meilleure forme physique possible. Ce qui est le cas actuellement. Perdre du gras et prendre du muscle, c’était difficile, mais c’est un travail au quotidien. Le staff de Miami est très exigeant et si je veux des minutes, il faudra aller les chercher pendant le training camp. Je suis concentré là-dessus. »

Les standards physiques du Heat sont, c’est bien connu, très élevés. La saison passée, Markieff Morris pensait être arrivé en bonne forme en Floride, mais la franchise avait placé la barre plus haute encore. Omer Yurtseven s’est donc adapté à cette culture, qu’il juge « intense ».

« Quand on fait chuter son pourcentage de graisse, on a une arme en plus. Je m’en suis rendu compte dernièrement. C’est incroyable de se sentir comme ça, de se rapprocher de son potentiel, de sa vitesse maximum. On le voit avec un Jimmy Butler, avec son temps de réaction, sa vitesse, son agilité. Il n’a pas de gras, donc tout est plus explosif. On ne peut pas surmonter un mauvais régime alimentaire, j’ai déjà essayé et ça n’a pas fonctionné. Par conséquent, j’ai un cuisinier désormais, pour faire attention à mon alimentation. »