Le frère de Klay Thompson rejoint les Warriors

Il y a un an, pour envisager de rester aux Warriors, Gary Payton II était prêt à postuler pour le poste de coordinateur vidéo. Finalement, le nouvel arrière de Portland a réussi à récupérer un contrat, et on connait la suite…

Mais Golden State avait toujours des besoins dans son secteur vidéo, et on apprend que la franchise vient d’engager Mychel Thompson. C’est le fils de Mychal et le frère de Klay, International bahaméen, il a fait une honnête carrière de basket avec quelques matches aux Cavaliers il y a 10 ans, et des passages en G-League. Il avait d’ailleurs remporté le titre avec les Santa Cruz Warriors.

A 34 ans, il a donc choisi d’entamer sa reconversion comme coordinateur vidéo dans un environnement qu’il connaît bien. Parmi les différentes nominations officialisées par la franchise, on note l’arrivée d’Hilton Armstrong dans le staff technique.