Le choix de Tim Hardaway de ne pas être présenté par Pat Riley ou Alonzo Mourning au Hall of Fame

Voir Tim Duncan assurer l’intronisation de Manu Ginobili au Hall of Fame ne pouvait surprendre personne. Les choix de son compagnon de la cuvée 2022, Tim Hardaway, ont davantage pu interroger. De la dizaine de personnalités intronisées cette année, l’ancien meneur est celui qui a le plus de « présentateurs » : Isiah Thomas, Mitch Richmond, Chris Mullin, Yolanda Griffith et Nate Archibald.

Pas un seul représentant du Heat donc, tel que Pat Riley ou Alonzo Mourning, avec qui il a évolué de 1996 et 2001 et connu le plus de campagnes de playoffs. Snobés les Floridiens ? Pas vraiment. Le quintuple All-Star explique avoir privilégié ceux qui ont eu un impact dans son début de carrière. « Il faut un village entier pour élever un enfant, Chicago South Side (ndlr : où il a grandi) a élevé un enfant. C’est Chicago South Side. C’est pour eux », justifie-t-il.

Isiah Thomas ? « J’ai grandi en le regardant jouer, c’est mon idole basket, aucun doute là-dessus, originaire de la ville de Chicago. » Nate Archibald ? « Mon coach adjoint à l’université qui est revenu sur ses terres natales et m’a entraîné (au Texas-El Paso) et aidé à comprendre le jeu. » Yolanda Griffith ? « On était au lycée ensemble. On a été diplômés la même année. Je voulais qu’elle soit reconnue comme étant la première, avant moi (à intégrer le Hall of Fame), et que les gens le réalisent. »

Quant aux choix de Mitch Richmond et de Chris Mullin, on comprendra bien qu’il s’agissait de mettre en avant son épopée au sein du « Run TMC », même si l’ancien meneur a fait l’impasse sur leur ancien coach, Don Nelson.

Pas simple de les retenir tous… « Tout le monde ne peut pas être là et j’en suis désolé. Dans mon discours, je ne peux même pas mentionner toutes les personnes que je voudrais mentionner, parce que nous sommes nombreux à monter sur scène cette année. » Tim Hardaway dit qu’il va au moins s’efforcer de mentionner ses compagnons du Heat lors de la session presse d’aujourd’hui, retransmise sur NBA TV.

Alonzo Mourning, Erik Spoelstra et d’autres dirigeants sont attendus pour la cérémonie. Pat Riley, en revanche, devrait manquer l’événement en raison de son agenda.

« Je venais d’arriver de New York et on avait une équipe dure, réputée pour sa défense. J’avais besoin d’un meneur de jeu, Tim était disponible. Il pouvait maintenir une équipe bien organisée. C’était un dur à cuire, et on a eu la chance de l’avoir », lui avait déjà rendu hommage son ancien coach.