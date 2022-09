Le collectif serbe ne fait qu’une bouchée de la Pologne

Placée dans un groupe D globalement faible, la Serbie avait tranquillement enchaîné les victoires jusque-là, et ce match face à la Pologne, qui pouvait toujours lui chiper la première place, ressemblait au premier vrai test.

Un test qui n’a pas eu lieu puisque Nikola Jokic et ses coéquipiers n’ont fait qu’une bouchée des Polonais.

Le double MVP de la NBA n’a d’ailleurs pas été obligé de forcer son talent, compilant tout de même 19 points et 5 rebonds en 18 minutes de jeu, mais c’est globalement tout le groupe de Svetislav Pesic qui a impressionné.

Pression défensive étouffante, puissance intérieure tant dans le cinq majeur qu’en sortie de banc (48 points inscrits dans la raquette), jeu collectif léché (27 passes décisives sur 36 paniers), grosse adresse à 3-points (11/19)… C’est une domination totale à laquelle on a pu assister, avec six joueurs serbes à plus de 10 points : Nikola Jokic, Nikola Milutinov, Marko Guduric, Vasilije Micic, Nikola Kalinic ou encore Dejan Davidovac.

Avec ce succès de 27 points (96-69), la Serbie termine donc première de son groupe avec cinq victoires en cinq matchs. Elle rencontrera l’Italie en huitième de finale, avant que le gagnant ne se match ne défie le vainqueur de la rencontre qui opposera samedi la France et la Turquie.