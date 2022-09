Norris Cole : « Une chance, c’est tout ce que je demande »

Avec Jodie Meeks, Norris Cole et Patrick McCaw sont les deux têtes de gondoles de Team USA pour cette Americup qui débute aujourd’hui au Brésil.

Double champion NBA avec Miam, Norris Cole a pas mal bourlingué en Europe depuis son départ de la NBA en 2017, en France notamment (Asvel, Monaco, Bourg-en-Bresse). Patrick McCaw reste pour sa part sur une année plutôt discrète conclue par un passage en G-League aux Delaware Blue Coats.

Autant dire que les deux joueurs sont en quête de rachat et qu’ils ont forcément en tête l’idée de briller dans cette compétition pour essayer de se refaire une place en NBA.

Briller en Americup, la première étape

Pour Patrick McCaw, la priorité sera d’abord de s’illustrer sous le maillot américain, et de montrer par la même occasion que ses blessures au niveau de la colonne vertébrale et du genou sont bel et bien derrière lui.

« J’ai disparu des radars », a-t-il rappelé. « Je pense que c’est une étape importante parce que les gens vont pouvoir regarder ces matchs et voir où j’en suis maintenant. Ça va aider, c’est sûr. Ce sont les blessures qui m’ont fait reculer. Ce n’est pas quelque chose d’autre qui s’est mis en travers de mon chemin, ni la vie, ni un changement de comportement. Ce sont les blessures. Et c’était difficile de les gérer. Mais ce voyage au Brésil, je pense vraiment que ça va m’ouvrir des portes à nouveau ».

Ensuite seulement viendra la possibilité d’envisager un retour en NBA.

« Je veux revenir en NBA. Je sais que c’est un processus. Et je sais qu’un jour se présentera. Ça peut être n’importe quand, la semaine prochaine, le mois prochain, l’année prochaine… Quand c’est censé arriver, ça arrivera. Mais pour l’instant, je me concentre sur les États-Unis », a poursuivi l’arrière/ailier de 26 ans.

Norris Cole s’est pour sa part montré un peu plus pressant et pour cause, à 33 ans, le temps tourne en sa défaveur. Autre élément : le meneur est persuadé d’avoir toujours le niveau pour évoluer dans la plus ligue du monde.

« J’ai toujours les compétences. Dieu m’a permis d’être encore béni sur ce point. J’ai toujours le feu, la faim et je sens toujours que j’ai quelque chose à prouver, des choses que j’aimerais accomplir en tant que joueur. Cette sensation de gagner un titre, d’être en mission, d’avoir un but et de travailler pour essayer d’y arriver à nouveau, c’est ce qui me pousse en tant que compétiteur. Et je veux retrouver cette sensation », a-t-il lancé.

Habitués de la gagne

Lors du camp d’entraînement à Las Vegas, Norris Cole a pris le leadership, en faisant preuve d’esprit de compétition et en essayant de pousser les autres, dont Patrick McCaw, qu’il n’a pas hésité à mettre en avant.

« Nous avons connu la victoire. Patrick a ce truc, il sait ce que c’est. À chaque fois que tu es entouré de gagnants, ça déteint sur toi. Il a ça, il a une personnalité amusante, et je pense qu’il mérite vraiment une autre chance. Je suis convaincu qu’il mérite de faire partie d’une équipe NBA », a-t-il ajouté.

Les prestations du tandem seront déterminantes lors de cet Americup avant d’espérer envisager décrocher un spot dans un roster en NBA. C’est tout ce qui motive Norris Cole : retrouver la plus prestigieuse scène du monde.

« Juste une chance, c’est tout ce que je demande. J’ai beaucoup à apporter à une équipe. Je veux continuer à le montrer ». Première étape dès aujourd’hui face au Mexique pour Team USA.