Les Blazers sortent du rouge en se séparant de Didi Louzada

Les Blazers devaient se séparer d’un joueur pour repasser sous le seuil de la luxury tax. C’est chose faite puisque Didi Louzada, dont le contrat de 1.88 million de dollars pour 2022-2023 était pourtant garanti, en a fait les frais.

Portland avait jusqu’au 31 août pour activer cette clause de renonciation (« waive-and-stretch provision ») afin de se séparer du Brésilien, dont le montant du salaire sera étalé sur… sept ans ! En clair, au lieu de compter pour 1.8 million de dollars dans les comptes de la franchise, le salaire du joueur comptera pour 263 000 dollars pendant sept ans. Ce qui permet aux Blazers d’avoir une marge de 1.5 million de dollars sous la luxury tax.

Après ce renvoi, Portland dispose à présent de 14 joueurs sous contrat pour 2022-2023, trois joueurs invités pour le camp d’entraînement (Jared Rhoden, Isaiah Miller et Norvel Pelle), et un « two-way contract », Brandon Williams.

LEXIQUE

– Luxury tax : en NBA, le salary cap n’est pas strict, et la NBA autorise les franchises les plus riches à dépasser le seuil fixé avec une marge de tolérance d’environ 20%. En l’occurrence, l’an prochain, les franchises auraient normalement pu dépenser jusqu’à 150 millions de dollars. Ensuite, pour chaque dollar dépensé au-dessus de ce plafond, les franchises doivent verser la « luxury tax » à la NBA. Une sorte d’impôt qui peut coûter très cher, et les candidats au titre paient généralement chaque année plusieurs dizaines de millions de dollars. Une somme reversée ensuite aux franchises, bonnes élèves, qui n’ont pas payé la « luxury tax ».