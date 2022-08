De retour en Égypte, Steve Kerr déclare sa flamme à… Mohamed Salah et Liverpool

Le vainqueur de la prochaine Ligue des champions ? « Liverpool. » Supporter des Reds depuis des années, Steve Kerr n’a pas hésité au moment de livrer son pronostic foot. Le coach des Warriors est de passage au Caire, en Égypte, pour le camp d’entraînement de Basketball Without Borders Africa.

Un pays où le natif de Beyrouth (Liban), fils d’un universitaire et d’un diplomate spécialisé dans le Moyen-Orient, a vécu trois ans plus jeune, et où il n’avait plus mis les pieds depuis 1985. Accompagné de sa famille, il a profité de ce « voyage parfait » pour dire tout le bien qu’il pensait de l’icône football locale, et star des Reds, Mohamed Salah.

« J’ai commencé à suivre la Premier League il y a cinq ou six ans. J’avais vu Mohamed Salah jouer et lu des articles sur lui. J’étais impressionné par sa personnalité et par ce qu’il avait fait dans sa ville natale (ndlr : à Nagrig, une ville d’à peine 10 000 habitants), en aidant à construire une école. Je savais à quel point il était aimé en Égypte, alors je me suis dit : ‘C’est mon gars !’ Je voulais l’encourager et quand j’ai appris qu’il jouait pour Liverpool, c’est devenu mon équipe. Donc, depuis, je suis un fan de Liverpool. »

With a basketball legend! pic.twitter.com/NVMLOvtvCf — Mohamed Salah (@MoSalah) August 28, 2022

En plus de l’attaquant, qui n’a pas participé au feu d’artifice de ce week-end (9-0 face à Bournemouth), le technicien des Warriors a pu rencontrer récemment son homologue du club anglais. « J’ai eu l’occasion de rencontrer certains des entraîneurs. J’ai rencontré Jürgen Klopp l’autre jour à Liverpool, ce qui était très impressionnant. »

Au contact de footballeurs, Steve Kerr a pu constater des similarités « en termes de concepts » entre les deux sports. « Même s’il y a 11 joueurs dans le foot et seulement cinq dans le basket, cela reste un sport qui concerne trois personnes en gros : celui qui a le ballon ; celui qui est le plus proche de ce joueur ; celui qui est capable de faire des passes et de se déplacer en petits triangles. Il faut essayer de battre son adversaire et de dominer le défenseur en coupant et en créant de l’espace… Tout cela est très similaire. »

Il avait déjà fait cette comparaison il y a quelques années, considérant même que le foot pouvait être formateur pour les adeptes du ballon orange. « J’essaie toujours d’en savoir plus sur le football – je ne suis pas un expert – mais j’aime le regarder et j’ai l’impression d’apprendre toujours quelque chose », termine Steve Kerr.

Photo : Twitter Mohamed Salah