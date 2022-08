Les Sixers posent leurs valises en Caroline du sud

Essentiellement pour souder le groupe et s’éloigner de la pression de la ville, des franchises effectuent leur camp d’entraînement loin de leurs installations. Ce sera le cas des Sixers puisqu’ils ont annoncé que leur training camp aurait lieu sur le campus de The Citadel situé à Charleston en Caroline du sud.

« Ils vont à Charleston, en Caroline du Sud pour s’éloigner de leur famille, pour se concentrer sur le basket et sur l’équipe, pour développer leur entente » avait expliqué le journaliste Marc J. Spears. « En plus du basket, Doc Rivers veut qu’ils apprennent un peu d’histoire américaine. Ils vont probablement aller dans un musée des esclaves et en apprendre sur la culture Gullah en Caroline du Sud. »

Le camp d’entraînement se déroulera au McAlister Field House du 27 septembre au 2 octobre. Le lendemain, début de la présaison avec un déplacement à Brooklyn pour défier les Nets de… Ben Simmons.

C’est la première fois que Doc Rivers déplace le camp depuis son arrivée aux Sixers. Lorsqu’il était aux Clippers, ses joueurs s’étaient entrainés à Hawaii.