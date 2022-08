Les Nets vont jouer avec le maillot des années Julius Erving

La mode est plus que jamais au vintage en NBA avec les tenues « Classic Edition », et du côté des Nets, on a choisi de rendre hommage à la période Julius Erving avec la sortie du modèle « Stars & Stripes ». Devenu légendaire sur le dos de Dr J. ce maillot est apparu au cours de la saison 1971-72 pour marquer le déménagement au nouveau Nassau Coliseum.

Les Nets évoluaient à l’époque en ABA, et ils vont remporter deux titres en 1974 et 1976, tandis que Erving sera élu trois fois MVP. L’ABA disparaît, ingérée par la NBA, et ces maillots subissent alors une modification majeure : New York laisse place à Nets. Forcément, il y avait déjà les Knicks en ville…