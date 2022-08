Robert Horry, Monsieur « Big Shot »

Lorsqu’on a 7 bagues aux doigts, décrochées dans des franchises comme les Rockets, les Lakers ou les Spurs, c’est forcément qu’on n’était pas trop mauvais.

En fait, Robert Horry est tout simplement l’un des joueurs les plus clutch de l’histoire de la ligue, spécialiste des paniers assassins dans les dernières secondes des matches. Surtout en playoffs, et il est récompensé d’un beau surnom : « Big Shot Rob » …

Un parcours unique

Arrivé dans la ligue en 1992 avec un terrible surnom (« Horry-ble »), il débute à Houston. Sorti d’Alabama avec essentiellement une réputation de dunkeur, il y remporte deux titres aux côtés d’Hakeem Olajuwon, démontrant des qualités de polyvalence sur les postes 3 et 4. Puis il part à Phoenix dans un échange comprenant Charles Barkley.

Il ne joue qu’une trentaine de matches dans l’Arizona, et on le retrouve la même année à Los Angeles où il va remporter trois titres supplémentaires avec Shaq et Kobe, une période à nouveau marquée par des tirs « clutch » lors des Finals de 2001 notamment et des playoffs de l’année suivante.

Puis sa carrière se termine à San Antonio avec deux autres bagues au compteur et un rôle de joker de luxe qu’il a continué d’assurer jusqu’en 2008. Au total, on a bien nos sept titres de champions. Un bilan qui fait de lui le joueur le plus titré de l’histoire à ne pas avoir porté le maillot de Boston ! Mieux, sept finales, sept titres !!!

Manque de reconnaissance

A l’heure de dresser le bilan, Robert Horry a malgré tout déploré le manque de reconnaissance vis à vis de sa carrière.

« Ce qui me met en colère, c’est qu’à part dans la famille NBA, et je parle des coaches et des joueurs, on ne respecte pas vraiment ce que j’ai fait, et les gens n’ont pas vraiment conscience de ce que j’ai réalisé et accompli », explique-t-il. « C’est toujours des réponses du genre : ‘Il n’était qu’un élément. Il n’était qu’un élément.’ Ok, j’étais juste un élément, mais un élément significatif ! ».

Parmi les choses qu’il a du mal à digérer, son absence du Hall of Fame venant confirmer le manque de reconnaissance qui semble lui coller à la peau depuis la fin de sa carrière.

« Les gens jugent un match sur les points marqués, sur les rebonds captés », regrettait-il en 2016. « Ils ne jugent pas sur tout ce qu’on peut faire sur un terrain », a-t-il confié en 2016. « Le truc le plus dingue avec le Hall Of Fame, c’est que si vous regardez, vous verrez plein de gars qui ont moins de stats que moi. Que j’y sois ou pas, ça me va. Mais ça ne me préoccupe pas car la moitié des gars au Hall Of Fame n’ont pas réussi la moitié de ce que j’ai accompli. »

Pour son 52e anniversaire, on se revoit les tirs les plus décisifs de Rob la gâchette !