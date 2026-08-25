Robert Horry, Monsieur « Big Shot »

Lorsqu’on a sept bagues aux doigts, décrochées avec trois franchises différentes, c’est forcément qu’on n’était pas trop mauvais. En fait, Robert Horry est tout simplement l’un des joueurs les plus « clutch » de l’histoire de la ligue, spécialiste des paniers assassins dans les dernières secondes des matches. Surtout en playoffs, ce qui lui a valu un surnom parfaitement adapté : « Big Shot Rob »…

Sept finales, sept titres

Arrivé dans la ligue en 1992 avec un terrible surnom (« Horry-ble »), il débute à Houston. Sorti d’Alabama avec essentiellement une réputation de dunkeur, il remporte deux titres aux côtés d’Hakeem Olajuwon, tout en démontrant sa polyvalence sur les postes 3 et 4.

Puis il part à Phoenix dans l’échange qui envoie Charles Barkley dans l’Arizona. L’expérience tourne court puisqu’il ne dispute qu’une trentaine de matches avec les Suns avant de rejoindre les Lakers en cours de saison 1996/97.

À Los Angeles, Robert Horry va ajouter trois bagues à sa collection aux côtés de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant. Et surtout construire sa légende de joueur des grands moments.

Impossible évidemment d’oublier ce Game 4 de la finale de conférence 2002 face aux Kings. Alors que Sacramento mène de deux points dans les dernières secondes, un ballon repoussé arrive jusqu’à Robert Horry, derrière la ligne à 3-points. Sans hésiter, il déclenche et offre la victoire aux Lakers au buzzer. Un tir devenu l’une des images les plus célèbres de sa carrière.

Après cinq titres avec Houston et Los Angeles, il termine sa carrière à San Antonio, où il devient à nouveau un joker de luxe. Lors du Game 5 des Finals 2005 face aux Pistons, il inscrit notamment 21 points, dont 18 dans le quatrième quart-temps et la prolongation, avant de planter le 3-points de la victoire à quelques secondes de la fin.

Il gagnera finalement deux titres avec les Spurs, en 2005 et 2007, avant de prendre sa retraite en 2008.

Au total : sept finales NBA disputées et sept titres remportés. Un bilan qui fait de lui le joueur le plus titré de l’histoire de la NBA à ne jamais avoir porté le maillot des Celtics.

Un palmarès pas toujours reconnu à sa juste valeur

À l’heure de dresser le bilan, Robert Horry a pourtant souvent regretté que son immense palmarès et son rôle dans ces équipes championnes ne soient pas davantage reconnus.

« Ce qui me met en colère, c’est qu’à part dans la famille NBA, et je parle des coaches et des joueurs, on ne respecte pas vraiment ce que j’ai fait, et les gens n’ont pas vraiment conscience de ce que j’ai réalisé et accompli », expliquait-il. « C’est toujours des réponses du genre : ‘Il n’était qu’un élément. Il n’était qu’un élément.’ OK, j’étais juste un élément, mais un élément significatif ! »

Parmi les choses qu’il a toujours eu du mal à digérer figure son absence du Hall of Fame, toujours d’actualité malgré son palmarès exceptionnel.

« Les gens jugent un match sur les points marqués, sur les rebonds captés », regrettait-il en 2016. « Ils ne jugent pas sur tout ce qu’on peut faire sur un terrain. Le truc le plus dingue avec le Hall Of Fame, c’est que si vous regardez, vous verrez plein de gars qui ont moins de stats que moi. Que j’y sois ou pas, ça me va. Mais ça ne me préoccupe pas car la moitié des gars au Hall Of Fame n’ont pas réussi la moitié de ce que j’ai accompli. »

À 56 ans ce 25 août, « Big Shot Rob » reste donc un cas unique dans l’histoire de la NBA : jamais All-Star, jamais superstar, mais sept fois champion et auteur d’une collection de paniers qui ont changé le cours des playoffs.

Pour son anniversaire, on revoit les tirs les plus décisifs de Robert Horry !

Robert Horry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1992-93 HOU 79 30 47.4 25.5 71.5 1.4 3.5 5.0 2.4 2.7 1.0 2.0 1.0 10.1 1993-94 HOU 81 29 45.9 32.4 73.2 1.6 3.9 5.4 2.9 2.3 1.5 1.7 0.9 9.9 1994-95 HOU 64 32 44.7 37.9 76.1 1.3 3.8 5.1 3.4 2.5 1.5 1.9 1.2 10.2 1995-96 HOU 71 37 41.0 36.6 77.6 1.4 4.4 5.8 4.0 2.8 1.6 2.3 1.5 12.0 1996-97 * All Teams 54 26 43.6 31.8 66.7 1.3 3.1 4.4 2.0 2.8 1.2 1.3 1.0 7.8 1996-97 * PHX 32 23 42.1 30.8 64.0 1.3 2.5 3.7 1.7 2.5 0.9 1.4 0.8 6.9 1996-97 * LAL 22 31 45.5 32.9 70.0 1.3 4.1 5.4 2.6 3.3 1.7 1.2 1.3 9.2 1997-98 LAL 72 30 47.6 20.4 69.2 2.6 4.9 7.5 2.3 3.3 1.6 1.4 1.3 7.4 1998-99 LAL 38 20 45.9 44.4 73.9 1.5 2.5 4.0 1.5 2.7 1.0 1.3 1.0 5.0 1999-00 LAL 76 22 43.8 30.9 78.8 1.8 3.0 4.8 1.6 2.5 1.1 1.0 1.1 5.7 2000-01 LAL 79 20 38.7 34.6 71.1 1.2 2.6 3.8 1.6 2.7 0.7 1.0 0.7 5.2 2001-02 LAL 81 26 39.8 37.4 78.3 1.6 4.3 5.9 2.9 2.6 1.0 1.1 1.1 6.8 2002-03 LAL 80 29 38.7 28.8 76.9 2.3 4.2 6.4 2.9 3.1 1.2 1.4 0.8 6.5 2003-04 SAN 81 16 40.5 38.0 64.5 1.3 2.0 3.4 1.3 2.0 0.6 0.7 0.6 4.8 2004-05 SAN 75 19 41.9 37.0 78.9 1.2 2.4 3.6 1.1 1.8 0.9 0.9 0.8 6.0 2005-06 SAN 63 19 38.4 36.8 64.7 1.1 2.7 3.8 1.3 1.8 0.7 0.7 0.8 5.1 2006-07 SAN 68 17 35.9 33.6 59.4 1.1 2.3 3.4 1.1 1.5 0.7 0.7 0.6 3.9 2007-08 SAN 45 13 31.9 25.7 64.3 0.8 1.6 2.4 1.0 1.2 0.5 0.5 0.4 2.5 Total 1107 25 42.5 34.1 72.6 1.5 3.3 4.8 2.1 2.4 1.1 1.2 0.9 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.